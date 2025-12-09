Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp khắc phục hậu quả 66 tỷ đồng

TPO - Tại phiên tòa chiều 9/12, ông Nguyễn Anh Minh (anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn) cho biết, gia đình đã tạm nộp 66 tỷ đồng và sẽ tiếp tục khắc phục hoàn toàn hậu quả cho em gái ông.

Chiều nay (9/12), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo Lê Hồng Sơn, Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM tại phiên tòa ngày 9/12. Ảnh: Tân Châu.

Tại phiên tòa này, hai cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM là Lê Hồng Sơn (cựu giám đốc) và Lê Hoài Nam (cựu phó giám đốc) bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Ngay sau khi chủ tọa xướng tên, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn nhanh chóng lên bục dành cho bị cáo, Ông Sơn trong trang phục quần tây, sơ mi trắng (đang được tại ngoại) trả lời mạch lạc từng câu hỏi của HĐXX.

"Thưa HĐXX, bị cáo nghe rõ nội dung cáo trạng và tôn trọng nội dung trong cáo trạng của Viện Kiểm sát. Bị cáo chỉ xin được HĐXX xem xét bối cảnh, thời điểm và các tình tiết giảm nhẹ" - Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn trả lời HĐXX.

Chủ tọa hỏi ông Sơn tiền lấy từ nguồn nào để chuyển cho Công ty AIC. Cụ thể, nguồn tiền từ ngân sách UBND TPHCM rót về Sở GD&ĐT hay của ngân sách quận.

Trả lời HĐXX, ông Sơn nói các gói thầu tại Sở GD&ĐT thì lấy từ tiền của ngân sách UBND TPHCM, còn tiền của UBND quận và các trường là 50% lấy từ ngân sách, 50% phụ huynh đóng góp.

Ngoài lời khai tại phiên tòa, trước đó, khi làm việc với cơ quan tố tụng, ông Lê Hồng Sơn khai nhận: Do thiếu kinh nghiệm trong công tác đấu thầu, tin tưởng cấp dưới nên ông đã để xảy ra sai phạm, như ký ban hành các văn bản trái quy định của Luật Đấu thầu năm 2005 trong gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD&ĐT làm Chủ đầu tư.

Ông Sơn thừa nhận việc ký văn bản đề nghị UBND Quận 5 giao Phòng GD&ĐT Quận 5 làm chủ đầu tư là trái quy định, can thiệp vào thẩm quyền của UBND quận 5.

Ông Sơn còn cho biết, do chịu sức ép đảm bảo nhanh tiến độ triển khai đề án từ một lãnh đạo cấp trên nên ông đã không đề xuất UBND TPHCM giao các quận, huyện và Trường THPT tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định, mà cho phép sử dụng kết quả trúng thầu của Công ty AIC tại gói thầu của Phòng GD&ĐT Quận 5.

Cựu GIám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo cáo trạng, sai phạm của ông Lê Hồng Sơn thể hiện: Trên cương vị là Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, ông Sơn đã ký các văn bản tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản có tính chỉ đạo, giao các Phòng GD&ĐT làm Chủ đầu tư, yêu cầu thực hiện các gói thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp và áp dụng mức giá, chủng loại thiết bị theo kết quả thực hiện gói thầu của Phòng GD&ĐT Quận 5 đã thực hiện trước đó. Theo Viện Kiểm sát, đó là hành vi can thiệp trái pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Ngoài ra, ông Lê Hồng Sơn còn tham mưu để mở rộng diện Chủ đầu tư là các Trường THPT, đề xuất tăng số lượng thiết bị cần mua sắm trực tiếp theo hình thức nêu trên. Đây là nguyên nhân dẫn đến hành vi và hậu quả sai phạm của các gói thầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cáo trạng xác định ông Lê Hồng Sơn phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm và hậu quả của 129 gói thầu do Phòng GD&ĐT 23 quận, huyện và 89 Trường THPT làm chủ đầu tư là 137 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Hoài Nam tại phiên tòa ngày 9/12. Ảnh: Tân Châu.

Ngay sau phần xét hỏi ông Sơn, HĐXX tiếp tục cho gọi bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT) lên bục xét hỏi.

Trả lời HĐXX, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam khai nhận đã ký 90 gói thầu, trong đó gói thầu tại Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM ông Nam ký vào năm 2012.

Bị cáo Lê Hoài Nam khai nhận tại Sở GD&ĐT, ông được phân công là chủ tài khoản thứ 2 (sau giám đốc sở) và ký một số gói thầu. Về các gói thầu của 89 trường THPT, ông Nam ký vào cuối năm 2013.

"Sau khi có chủ trương của UBND TPHCM thì bị cáo ký theo hướng dẫn nhiệm vụ được giao. Các văn bản này đã được lãnh đạo Sở GD&ĐT thống nhất và quận 5 đã được thực hiện trước. Chính sách này được UBND chấp thuận nên bị cáo cứ thế thực hiện" - bị cáo Lê Hoài Nam khai tại tòa.

Trước đó, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM khai với cơ quan điều tra là do thiếu kinh nghiệm về đấu thầu, tin tưởng cấp dưới nên đã để xảy ra sai phạm. Bị cáo này thừa nhận đã ký ban hành các văn bản trái quy định của Luật Đấu thầu năm 2005 trong gói thầu mua sắm thiết bị năm 2012 do Văn phòng Sở GD&ĐT làm Chủ đầu tư và 89 gói thầu của các Trường THPT.

Ông Nam cũng khai rằng, sau khi nghiên cứu văn bản của UBND TPHCM có nội dung: “Chấp thuận theo đề nghị của Sở GD&ĐT tại công văn nêu trên”, ông hiểu theo hướng UBND TPHCM chấp thuận toàn bộ nội dung đề nghị của Sở GD&ĐT nên đã ban hành văn bản hướng dẫn các Trường THPT tiến hành mua sắm trực tiếp.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Hoài Nam bị cáo buộc gây thiệt hại 39 tỷ đồng.



Cũng tại phiên tòa chiều 9/12, ông Nguyễn Anh Minh (anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn) cho biết, gia đình đã tạm nộp 66 tỷ đồng và sẽ tiếp tục khắc phục hoàn toàn hậu quả cho em gái ông.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang trốn truy nã, Tòa xét xử vắng mặt) bị cáo buộc đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.