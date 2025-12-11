Bộ đội Biên phòng bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển lượng lớn pháo

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng vừa bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo bằng ô tô, thu giữ tổng cộng gần 420 kg pháo các loại.

Ngày 11/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết các lực lượng của đơn vị, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam và Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh, vừa kiểm tra, bắt giữ hai đối tượng Lê Hùng Cường (41 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (51 tuổi) khi đang dùng ô tô vận chuyển pháo lậu tại ấp Tân Đông 1 (xã Tân Lập) vào lúc 3h50 sáng 10/12.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô hiệu MG biển số 70A-185.65 có 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài, trọng lượng khoảng 210 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng trên khai nhận trước đó vào đêm 9/12, cả hai đã vận chuyển một chuyến hàng tương tự từ xã Tân Lập đến xã Đức Lập và xã Thạnh Phước (Tây Ninh).

Từ lời khai và tài liệu trinh sát, lực lượng phá án phối hợp Viện KSND khu vực 11, Công an xã Tân Lập và PC03 tiến hành khám xét hai địa điểm nghi cất giấu hàng.

Hai đối tượng dùng ô tô vận chuyển pháo lậu.

Tại khu vực ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tổ công tác thu giữ thêm 6 thùng pháo, trọng lượng khoảng 180 kg. Khám xét phòng trọ của Tuấn ở ấp Trâm Vàng, xã Thạnh Phước, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 1 thùng pháo nặng khoảng 30 kg.

Tổng số pháo bị thu giữ trong chuyên án lên đến gần 420 kg.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, chuyên án này được triển khai thực hiện trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo kế hoạch của đơn vị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.