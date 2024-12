Phá nhiều đường dây mua bán pháo lậu từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ

TPO - Qua công tác nắm địa bàn, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ nơi khác về TPHCM tiêu thụ trong dịp Tết.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Tươi (SN 1993), Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1990), Huỳnh Tuấn Thanh (SN 2000, cùng quê Cần Thơ), Sền Cẩm Quí (SN 1994, ngụ quận 11), Lê Văn Phong (SN 1991, quê Đồng Tháp) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng khởi tố Nguyễn Thiết Tiệp (SN 1989, quê Bình Dương) và Phạm Gia Kiệt (SN 1995, ngụ quận 12) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Quá trình trinh sát, theo dõi và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 1 phát hiện manh mối về một đường dây buôn bán pháo nổ từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ nên xác lập chuyên án để triệt phá.

Tối 15/12, nhiều mũi trinh sát đồng loạt ra quân, bắt quả tang nhóm của Tươi cùng với tang vật khoảng 32 hộp pháo. Hai ngày sau, cơ quan công an bắt thêm Kiệt, Tiệp và thu giữ khoảng 8 hộp pháo.

Qua đấu tranh, Tươi khai nhận ngày 25/11, Tươi cùng với Thanh nảy sinh ý định mua pháo bán lại kiếm lời để lấy tiền tiêu tết và thống nhất mỗi người góp 4 triệu đồng tiền vốn. Sau đó, Tươi liên hệ qua mạng xã hội với người bạn chuyên buôn bán pháo tên là Thức (chưa rõ lai lịch) từng quen bên Campuchia để móc nối làm ăn.

Ngày 29/11 và 9/12, Tươi đặt mua 24 hộp pháo của Thức với giá 750 nghìn đồng/hộp. Số pháo này, Thức đưa cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến giao đến phòng trọ của Tươi ở quận 8. Nhận hàng xong, Tươi chuyển khoản trả cho Thức 18 triệu đồng. Sau đó, Tươi bán lại với giá 1-1,2 triệu đồng/hộp, hưởng lợi 250 nghìn đồng/hộp.

Khi có khách mua pháo, Tươi yêu cầu Thanh đóng gói, ghi bên ngoài là linh kiện máy tính rồi đưa cho Phong, Nhựt, Ngân đi giao cho khách. Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Tươi gỡ hết thông tin trên mạng xã hội để xóa dấu vết.

Sau phi vụ trên, Quí cũng tham gia góp vốn 10 triệu đồng để cùng Tươi, Thanh mua bán pháo và tiền lời sẽ chia đều. Ngày 15/12, Tươi tiếp tục đặt mua của Thức 25 hộp pháo với giá 18 triệu đồng về bán lại và bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Tiệp và Kiệt là khách hàng mua pháo của Tươi nên đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 khai thừa nhận đã mua pháo của Tươi thông qua mạng xã hội.

Dùng ô tô vận chuyển pháo nổ

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Nhơn (SN 1985, ngụ quận 6), Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, quê TP Cần Thơ) về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Theo điều tra, trưa 23/12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TPHCM phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Hóc Môn tuần tra kiểm soát địa bàn.

Đến đường Nguyễn Thị Sóc (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) tổ công tác phát hiện ô tô biển số TPHCM đang dừng đậu có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Thời điểm này, Nhơn, Sơn đang ngồi bên trong và cả 2 thừa nhận sử dụng ô tô trên để vận chuyển pháo nổ từ An Giang về TPHCM giao cho khách hàng.

Qua làm việc, cả 2 đã giao nộp pháo nổ trong xe gồm: 10 thùng giấy carton, bên trong mỗi thùng giấy carton có 18 giàn pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng cộng 180 giàn với tổng trọng lượng hơn 300kg.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.