Ngụy trang hàng tạ pháo trên xe tải chở sắn

TPO - Để qua mặt cơ quan chức năng, Lưu Đình Tuấn ngụy trang lô hàng cấm trên xe tải chở sắn từ Lào về Nghệ An.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đang tạm giữ hình sự Lưu Đình Tuấn (SN 1985, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) để làm rõ hành vi mua bán hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phá thành công vụ án, bắt giữ Lưu Đình Tuấn khi người đàn ông này đang vận chuyển 2,5 tạ pháo từ bên kia biên giới về Nghệ An.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Lưu Đình Tuấn khai nhận, lợi dụng công việc là tài xế chuyên chở hàng hóa qua biên giới, Tuấn mua pháo nổ mang về nước bán vào dịp Tết Nguyên đán 2025 nhằm kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Tuấn ngụy trang số pháo nổ do nước ngoài sản xuất trong thùng xe tải chất đầy sắn, lợi dụng việc thông thạo địa bàn để vận chuyển, tiêu thụ số pháo trên.

Hiện, vụ án đang được đấu tranh, mở rộng.