Làm giả pháo hoa nổ của Z121, cặp vợ chồng bị khởi tố

TPO - Do có sự hiểu biết về quy trình sản xuất pháo hoa, nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Thị Thanh Vân đã sản xuất pháo hoa nổ giả sản phẩm pháo hoa Z121.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lợi (SN 1962) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Vân, (SN 1968), cùng trú tại khu 7, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ về hành vi “Sản xuất hàng cấm”.

Trước đó, ngày 13/12, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Phú Thọ kiểm tra, phát hiện tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ở khu 7, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ đang có hoạt động chế tạo, sản xuất pháo giả sản phẩm pháo hoa của Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Kết quả, Cơ quan công an thu giữ 07 giàn pháo hoa tự chế, khối lượng 18 kg và 150 kg dây cháy chậm, hoá chất dùng để sản xuất pháo hoa giả.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Lợi, bà Vân ở địa chỉ trên, cơ quan công an còn thu giữ thêm nhiều thiết bị, dụng cụ, đồ vật để chế tạo, sản xuất pháo hoa trái phép như: 2 thiết bị máy phục vụ chế tạo pháo; 66 bao tải, 2 thùng nhựa, 1 thùng cát tông chứa các ống hình trụ bằng giấy để sản xuất pháo hoa, tổng trọng lượng khoảng 1.042,5kg.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Thị Thanh Vân khai nhận: Trước đây đã có thời gian làm việc tại Công ty TNHH một thành viên hoá chất 21 (Z121) nên biết rõ về quy trình sản xuất pháo hoa nổ. Nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo vào dịp Tết Nguyên đán năm 2025 của người dân tăng cao nên vợ chồng Lợi đã bàn bạc, thống nhất sản xuất pháo hoa nổ tại nhà rồi bán trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Vợ chồng Lợi đã mua nguyên liệu, máy móc trên mạng xã hội, đồng thời sử dụng phòng khách tầng 2 của gia đình để làm nơi sản xuất pháo. Trong đó Nguyễn Văn Lợi chịu trách nhiệm gia công phần cơ học, Nguyễn Thị Thanh Vân gia công phần hóa học để chế tạo nên khối pháo hoa hoàn chỉnh. Vợ chồng Lợi đã chế tạo được 07 giàn pháo hoa nổ nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an thị xã Phú Thọ phát hiện, bắt giữ.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ.