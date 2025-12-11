Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều hành đường dây mại dâm cao cấp, cựu nữ tiếp viên hàng không bị phạt 4 năm tù

Tân Châu
TPO - Cựu nữ tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền và bạn trai người Trung Quốc điều hành đường dây mại dâm cao cấp, núp bóng nhà hàng cùng 5 đồng phạm vừa bị toà tuyên phạt từ 3 năm đến 4 năm tù.

Hôm nay (11/12), sau 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ cựu nữ tiếp viên hàng không và bạn trai người Trung Quốc điều hành đường dây mại dâm cao cấp tại TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 11/12.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TPHCM) 4 năm tù, Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bạn trai của Tuyền) 3 năm 6 tháng tù. 5 đồng phạm chung vụ án bị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Môi giới mại dâm”.

HĐXX nhận định, cả 7 bị cáo trong vụ án đều không có tình tiết tăng nặng. Hai bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền và Zhang Lei có tình tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu, cả hai bị cáo cùng ra đầu thú, thành khẩn khai báo và có lý lịch nhân thân tốt.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Thanh Tuyền sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi, Tuyền ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên cho một hãng hàng không. Đến năm 2022, Tuyền chuyển vào TPHCM làm việc.

Tháng 5/2022, Zhang Lei (sống chung với Tuyền như vợ chồng) nhận sang nhượng lại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II để kinh doanh ăn uống, karaoke. Zhang Lei trực tiếp quản lý, điều hành nhà hàng và đến tháng 2/2023 thì Tuyền bắt đầu cùng tham gia quản lý với bạn trai.

Zhang Lei và Tuyền thuê các bị cáo Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý nhà hàng, Nguyễn Quốc Anh làm quản lý tiếp viên nữ, Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ, giám sát tiếp viên nữ, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu làm quản lý tiếp viên nữ.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 11/2.

Tuyền và Zhang Lei chủ trương cho phép các tiếp viên nữ của nhà hàng đi ra ngoài bán dâm cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ trao đổi và thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng để điều tiếp viên ra ngoài bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng/qua đêm.

Khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng ghi mã số, tên tiếp viên vào sổ và hỏi có đi bán dâm hay không. Nếu tiếp viên đồng ý bán dâm thì khi ghi tên sẽ viết chữ hoa ký hiệu đầu tiên. Tiếp viên nào không bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý (Chí, Anh, Diễm và Liễu) biết. Sau đó, Chí gửi thông tin tiếp viên bán dâm và không bán dâm lên nhóm (Telegram 1127) của nhà hàng để các quản lý và chủ nhà hàng theo dõi.

Nếu tiếp viên muốn bán dâm thì phải viết giấy xin về sớm trình cho Nguyễn Hữu Chí duyệt. Sau khi được duyệt, tiếp viên đưa giấy cho Hoàng mới được phép rời nhà hàng để đi bán dâm.

Từ 22h30 đến 24h hằng ngày, tiếp viên muốn ra ngoài phải báo Quốc Anh. Khi được đồng ý, Quốc Anh sẽ báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết cho ra ngoài.

Vụ án bị phanh phui vào đêm 17/12/2023. Công an tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Phụng Hoàng và khách sạn Valentine, phát hiện có 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, công an kiểm tra Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II, phát hiện những người liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm gồm Chí, Anh, Hoàng, Lê Thị Diễm, Liễu cùng một số đối tượng khác có liên quan.

Lực lượng chức năng đã thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II.

Tân Châu
#Đinh Thị Thanh Tuyến #Môi giới mại dâm #Tiếp viên hàng không #Tuyên án

