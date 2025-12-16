Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hung thủ vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk bị khởi tố thêm tội danh

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với hung thủ gây ra vụ thảm án làm 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong.

Ngày 16/12, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, bị can này đã dùng dao sát hại khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Thuận về tội Giết người và Cướp tài sản.

tienphong-222.jpg
Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, sau khi dùng dao tấn công khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng, Thuận đã cướp điện thoại cùng 6 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường di chuyển, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công rồi cướp xe máy cùng 2 điện thoại di động của một phụ nữ đi đường.

Bị can Thuận đã sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố thêm tội danh về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận. Quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Vụ án đang được các cơ quan tố tụng tập trung điều tra, làm rõ để sớm đưa ra truy tố, xét xử.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 1h sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm nạn nhân là chị Hoa, bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Hậu quả, cả 3 người lớn đã tử vong, riêng cháu P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thảm án #công an #bị can #khởi tố #tàng trữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục