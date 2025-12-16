Hung thủ vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk bị khởi tố thêm tội danh

TPO - Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với hung thủ gây ra vụ thảm án làm 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong.

Ngày 16/12, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung tội danh "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, bị can này đã dùng dao sát hại khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Thuận về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, sau khi dùng dao tấn công khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng, Thuận đã cướp điện thoại cùng 6 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường di chuyển, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công rồi cướp xe máy cùng 2 điện thoại di động của một phụ nữ đi đường.

Bị can Thuận đã sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố thêm tội danh về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận. Quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn. Vụ án đang được các cơ quan tố tụng tập trung điều tra, làm rõ để sớm đưa ra truy tố, xét xử.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 1h sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm nạn nhân là chị Hoa, bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Hậu quả, cả 3 người lớn đã tử vong, riêng cháu P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.