Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ thảm sát cả nhà vợ ở Đắk Lắk: Chi tiết quá trình gây án của nghi phạm

Huỳnh Thủy
Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thuận đã mua ma túy về nhà sử dụng trước khi gây án. Nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên hắn mang theo con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ.

Liên quan đến vụ thảm sát ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã có những lời khai ban đầu.

404a3945-b8a9-4e42-8e89-ef52eb080f7e.jpg
Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận.

Thuận nghiện ma túy nhiều năm, từng có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”.

Năm 2021, Thuận và chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, ngụ tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đăng ký kết hôn. Thuận sống bên nhà vợ, đến năm 2022, cả hai có với nhau một người con chung.

Thời gian sau vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, thi thoảng tới thăm con.

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi. Vợ thường xuyên không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Tối 12/9, Thuận mua ma túy về nhà sử dụng. Nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên mang theo con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ.

Thời điểm Thuận đến, nhà chị Hoa đã đóng cửa. Tuy nhiên, một lúc sau, em trai chị Hoa là anh Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi, tài xế taxi) đi làm về, mở cổng nên Thuận ra tay sát hại nạn nhân.

Nghe tiếng kêu, chị Hoa và mẹ - bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa) chạy ra cũng bị Thuận sát hại. Con trai riêng chị Hoa - cháu Trần Tấn P. (12 tuổi) cũng bị Thuận đâm, chém nhưng đã leo tường chạy thoát. Riêng con gái chung của Thuận với chị Hoa, Thuận không ra tay.

Vẫn theo lời khai, gây án xong, Thuận đóng cửa, dội nước lau các vết máu rồi lục lấy tiền trong giỏ xách và bỏ trốn bằng cửa sau.

Khi đến đường Đinh Núp (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Thuận chặn xe, khống chế một phụ nữ đi đường để cướp xe máy. Dù bị quyết liệt chống trả, Thuận vẫn cướp được xe bỏ chạy.

Thuận lục trên xe máy có hai chiếc điện thoại và một số tiền. Thuận chỉ lấy tiền, còn điện thoại thì vứt bỏ bên đường. Quá trình lẩn trốn, Thuận còn mua thêm một con dao Thái Lan, mua ma túy sử dụng và mua thuốc ngủ với ý định tự vẫn.

Trên đường tẩu thoát, Thuận còn lấy chiếc áo chống nắng trong cốp xe, cải trang thành phụ nữ, trùm kín mít. Khi lẩn trốn tại khu vực đồi thông (phường Ea Kao), Thuận bị công an bắt giữ.

tienphong-1-9156.jpg
Đối tượng Thuận và người vợ tên Hoa từng hạnh phúc bên nhau.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Huỳnh Thủy
Tuấn Nguyễn
#Nghi phạm #Đắk Lắk #thảm sát #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục