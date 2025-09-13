Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ thảm sát ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại thời khắc sinh tử khi bị tên sát nhân cầm dao cướp xe máy

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi gây ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại Đắk Lắk, nghi phạm Thuận lao ra đường cướp xe bỏ trốn. Đối tượng bị chủ xe 2 lần đạp ngã.

Liên quan đến vụ thảm sát tại Đắk Lắk, chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk) về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

tienphong-222.jpg
Đối tượng Thuận. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi gây án vào khuya 12, rạng sáng 13/9, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, đối tượng Thuận đã cướp chiếc xe SH của một phụ nữ.

Chiều 13/9, chị L.T.L.C. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị đối tượng Thuận cướp xe đã kể lại giây phút đối mặt với kẻ sát nhân.

Chị cho biết, khoảng 6h20 cùng ngày, chị điều khiển xe máy từ đường Ama Jhao về hướng đường Ama Khê (phường Buôn Ma Thuột) để chích thuốc cho mẹ. Khi đến đường Đinh Núp, một người đàn ông không đeo khẩu trang từ bụi cây nhảy ra chặn xe. Đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu chị giao xe nếu không sẽ giết.

tp-1515151.jpg
Chị C. kể lại sự việc.

Chị C. cho biết, trên xe, chị có hai chiếc điện thoại và gần 1,5 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc hoảng loạn, đường vắng vẻ, chị C. cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Từ từ, tôi xuống xe đưa cho”. Chị quan sát và phát hiện đối tượng cầm dao và một cây mì. Người của đối tượng có dính máu.

Sau khi cướp xe, đối tượng rồ ga bỏ chạy. Chị C. đã tìm cách xô đối tượng ngã vào hàng rào, nhưng hắn nhanh chóng dựng xe lên và chạy.

Lúc này, chị tiếp tục đuổi theo xô ngã đối tượng nhưng không được. Cuối cùng, chị hô “cướp” để kêu gọi sự giúp đỡ. Một người đàn ông gần đó đã chở chị đến cơ quan công an trình báo.

Tại đây, chị nhận ra người dùng dao khống chế mình chính là nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại phường Thành Nhất, khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Chị C. chia sẻ: “Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình còn may mắn và mạng mình còn lớn”. Sau khi về nhà, chị phát hiện chân bị thương và đã đến cơ sở y tế khâu 5 mũi.

tp-112211.jpg
Chân chị C. bị thương.

Như Tiền Phong đưa tin, khuya 12, rạng sáng 13/9, đối tượng Thuận đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao đâm thiệt mạng anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), bà Trần Thị Dung. (mẹ chị Hoa) và chị Hoa. Riêng cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa) dù bị thương nặng vẫn cố tìm cách tháo chạy, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hiện đã qua nguy kịch.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và vây bắt thành công đối tượng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thảm án #sát hại #nghi phạm #giết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục