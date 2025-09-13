Thảm án ở Đắk Lắk: Nghi phạm dọn dẹp hiện trường rồi mới bỏ trốn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Camera an ninh và lời kể từ hàng xóm đã phơi bày sự tàn ác của nghi phạm gây ra thảm án khiến 3 người trong 1 gia đình thiệt mạng , 1 cháu nhỏ bị thương.

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào, 36 tuổi, trú phường Ea Kao) - nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong và 1 cháu nhỏ bị thương nặng tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Chỉ hơn 8 giờ sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị phát hiện khi đang cải trang thành phụ nữ. Hắn điều khiển một chiếc xe máy cướp được từ người dân, nhằm lẩn trốn về hướng rẫy vắng cách hiện trường vụ việc khoảng 5km.

tienphong-222.jpg
Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong quá trình tẩu thoát, nghi phạm đã cướp một chiếc xe SH, sử dụng áo chống nắng và bịt mặt để ngụy trang.

Tuy nhiên, công an đã nhanh chóng truy bắt được hắn ở khu vực cách hiện trường vài cây số. Chiếc xe SH bị cướp cũng đã được lực lượng chức năng thu giữ.

img-20250913-122218-111-1109.jpg
Đối tượng cướp xe máy của người dân bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tìm đến, gõ cửa nhà chị Hoa. Khi anh Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công liên tục, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng xông vào nhà và lần lượt sát hại mẹ vợ (hờ) là bà Trần Thị Dung, vợ (hờ) là chị Hoa và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa).

Những hình ảnh từ camera an ninh và clip do người dân ghi lại đã cho thấy sự tàn ác của nghi phạm. Sau khi gây án, Thuận bình tĩnh kéo thi thể em vợ vào trong nhà và xịt nước rửa vết máu trước khi bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, vây bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường. Ông gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ. Ông cũng yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Huỳnh Thủy
