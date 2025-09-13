Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghi phạm sát hại cả gia đình ở Đắk Lắk khai, do gia đình vợ (hờ) lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn.

Trưa 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, cư trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk). Đây là nghi phạm gây ra thảm án rúng động dư luận vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, sau khi bị bắt, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đã thừa nhận quá trình phạm tội. Thuận cho biết trong nhiều năm chung sống với vợ (hờ), cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến căng thẳng trong gia đình.

tienphong-222.jpg
Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh Công an Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận khai rằng, do gia đình chị vợ (hờ) lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ thảm án đau lòng.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận và chị Nguyễn Thị Kim Hoa (nạn nhân), từng sống chung như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, do lối sống phức tạp và thường xuyên cãi vã, mẹ vợ (hờ) đã không cho Thuận vào nhà trong thời gian gần đây.

Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ thảm án, Thuận đã nhiều lần đến nhà vợ để yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối.

Đến khoảng 23h ngày 12/9, Thuận lại tìm đến, gõ cửa đòi gặp. Khi Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa) mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng xông vào nhà và lần lượt sát hại mẹ vợ (hờ) là bà Trần Thị Dung, vợ (hờ) là chị Hoa và cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa).

nghi-pham.jpg
Lực lượng công an vây bắt đối tượng Thuận.

Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương.

Đáng chú ý là vết thương thấu xương ở ngực. Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

tp-44441.jpg
Căn nhà, nơi xảy ra vụ thảm sát.

Về phía đối tượng Thuận, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Huỳnh Thủy
Tuấn Nguyễn
#nghi phạm sát hại gia đình Đắk Lắk #vụ thảm án Đắk Lắk #lời khai ban đầu Nguyễn Nam Đại Thuận #nguyên nhân vụ thảm sát Đắk Lắk #mâu thuẫn gia đình vợ hờ #tội phạm giết người Đắk Lắk #bắt giữ nghi phạm vụ thảm sát #chung sống vợ chồng giả Nguyễn Thị Kim H. #truy bắt nghi phạm Đắk Lắk #tình tiết vụ án mạng Đắk Lắk

