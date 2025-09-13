Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vong

Tuấn Nguyễn
Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

tham-an-dak-lak-1-5219.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988), bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực cuối đường Y Nuê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện, Công an tỉnh đang dẫn giải đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý.

Clip Công an Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk.

nghi-pham.jpg

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Duy nhất một cô con gái riêng của đối tượng Thuận và chị H. được hắn tha mạng.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuấn Nguyễn
Huỳnh Thủy
#thảm án Đắk Lắk #nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận #bắt giữ tội phạm #giết người Đắk Lắk #điều tra tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục