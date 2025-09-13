Nóng: Đã bắt được nghi phạm vụ thảm án khiến 4 người thương vong

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988), bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực cuối đường Y Nuê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện, Công an tỉnh đang dẫn giải đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý.

Clip Công an Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk.

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Duy nhất một cô con gái riêng của đối tượng Thuận và chị H. được hắn tha mạng.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.