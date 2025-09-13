Nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại Đắk Lắk bị khởi tố về hai tội danh

TPO - Nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đắk Lắk đã bị khởi tố, điều tra, làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Ngày 13/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố 2 tội. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Thuận đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao sát hại Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của Thuận và Hoa không bị Thuận sát hại.

Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương. Hiện nạn nhân P. đã qua cơn nguy kịch.

Về phía đối tượng Thuận, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, đối tượng này đã cướp một xe được từ người dân. Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng Thuận cải trang thành phụ nữ, bịt kín mặt, chạy xe máy cướp được, chạy trốn về hướng rẫy vắng cách hiện trường vụ việc khoảng 5km.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận thời điểm bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận khai do gia đình vợ (hờ) lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn và vụ việc đau lòng trên.

Liên quan đến vụ thảm sát trên, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết, vừa tổ chức thăm hỏi, động viên cháu Trần Tấn P. (nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Đại diện lãnh đạo phường Thành Nhất thăm cháu P. tại bệnh viện.

Đồng thời, phía phường Thành Nhất cũng đã họp khẩn về phương án hỗ trợ hậu sự cho 3 nạn nhân bị sát hại. Phường đã phân công nhiệm vụ cho các bộ phận để đảm bảo tang lễ được chu toàn.

Hiện gia đình nạn nhân chỉ còn hai cháu nhỏ từ 3 đến 12 tuổi. Tuy nhiên, người thân của các nạn nhân sống gần khu vực và họ quyết định đứng ra tổ chức tang lễ. Phía chính quyền sẽ hỗ trợ tối đa.