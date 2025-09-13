Vụ thảm sát tại Đắk Lắk: Cháu bé kể giây phút mở cửa cứu nạn nhân duy nhất sống sót

TPO - “Khi mở cửa, cháu thấy bạn hàng xóm chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đưa bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú (nghi phạm) gõ cửa", cháu trai kể lại giây phút cứu nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk.

Ngày 13/9, cháu T.C.K. (12 tuổi, phường Thành Nhất, Đắk Lắk), hàng xóm của gia đình nạn nhân trong vụ thảm án tại Đắk Lắk đã kể lại giây phút mở cửa cứu nạn nhân duy nhất sống sót.

Cháu K. kể lại, vào khuya 12/9, cháu nghe thấy tiếng la hét từ nhà bên cạnh. Một lúc sau, cháu nghe tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau. Ngay lập tức K. mở cửa để cháu Trần Tấn P. (12 tuổi) vào nhà.

Cháu K. kể lại sự việc

"Khi cháu mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đã đưa bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú (nghi phạm – PV) vẫn gõ cửa," cháu K. nhớ lại.

Cháu K. cho biết thêm, thấy bạn P. yếu ớt, cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi có cán bộ công an đến, cháu K. mở cửa để đưa T. đi cấp cứu.

Tại khu vực mà cháu P. leo tường để thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2 mét. Tại bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao sát hại Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của Thuận và Hoa không bị Thuận sát hại.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương. Đáng chú ý là vết thương thấu xương ở ngực. Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Về phía đối tượng Thuận, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận khai rằng, do gia đình chị vợ (hờ) lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn và vụ việc đau lòng trên.