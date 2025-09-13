Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vụ thảm sát tại Đắk Lắk: Cháu bé kể giây phút mở cửa cứu nạn nhân duy nhất sống sót

Huỳnh Thủy
Tuấn Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Khi mở cửa, cháu thấy bạn hàng xóm chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đưa bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú (nghi phạm) gõ cửa", cháu trai kể lại giây phút cứu nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk.

Ngày 13/9, cháu T.C.K. (12 tuổi, phường Thành Nhất, Đắk Lắk), hàng xóm của gia đình nạn nhân trong vụ thảm án tại Đắk Lắk đã kể lại giây phút mở cửa cứu nạn nhân duy nhất sống sót.

Cháu K. kể lại, vào khuya 12/9, cháu nghe thấy tiếng la hét từ nhà bên cạnh. Một lúc sau, cháu nghe tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau. Ngay lập tức K. mở cửa để cháu Trần Tấn P. (12 tuổi) vào nhà.

tienphong-565.jpg
Cháu K. kể lại sự việc

"Khi cháu mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đã đưa bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú (nghi phạm – PV) vẫn gõ cửa," cháu K. nhớ lại.

Cháu K. cho biết thêm, thấy bạn P. yếu ớt, cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi có cán bộ công an đến, cháu K. mở cửa để đưa T. đi cấp cứu.

Tại khu vực mà cháu P. leo tường để thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2 mét. Tại bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao sát hại Bùi Hữu Nghĩa (em chị Hoa), bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị Hoa). Riêng cháu gái 3 tuổi là con chung của Thuận và Hoa không bị Thuận sát hại.

tienphong-222.jpg
Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Do bị vết thương quá nặng, ba người đã tử vong, còn người con riêng của Hoa là cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với đa chấn thương. Đáng chú ý là vết thương thấu xương ở ngực. Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Về phía đối tượng Thuận, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thuận khai rằng, do gia đình chị vợ (hờ) lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến mâu thuẫn và vụ việc đau lòng trên.

Huỳnh Thủy
Tuấn Nguyễn
#Đắk Lắk #thảm sát #giết hại #nghi phạm #nạn nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục