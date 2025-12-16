Cựu cán bộ tòa bị bắt khi đến trả lại tiền 'chạy án' cho Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes

TPO - Ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes khai nhờ cựu cán bộ TAND Cấp cao Nguyễn Thị Nga lo hai bản án nhưng không thành nên đã tố cáo. Khi bà Nga đến trả tiền môi giới hối lộ, thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Sáng 16/12, Hội đồng xét xử dành thời gian cho luật sư tham gia xét hỏi 28 bị cáo phạm tội trong vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Trả lời luật sư, bị cáo Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes cho hay, có nhờ bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết 2 việc nhưng không thành.

Sơn đã nhiều lần đòi lại tiền từ Nga, sau này khi bị cáo Nga đến trả tiền thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Bị cáo Sơn giải thích, lý do Nga vừa đến trả tiền đã bị bắt là trước đó bị cáo có đơn tố giác, cơ quan điều tra đã cử người xuống làm việc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Nga làm “cầu nối trung gian” nhận tiền môi giới hối lộ tổng cộng 6,83 tỷ đồng trong 10 vụ án dân sự lẫn hình sự. Đây là bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều nhất.

Liên quan đến hai bản án của Dương Anh Sơn, bị cáo Nga đã nhận tổng số tiền 2,9 tỷ đồng, để giúp xem xét giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Vụ thứ hai, bị cáo Nga nhận 250 triệu đồng của bị cáo Tô Thành Trung (cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk); vụ môi giới thứ 3 nhận 1,5 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (cựu Phó trưởng Phòng 2 Viện KSND tỉnh Đắk Lắk); vụ thứ 4 nhận 250 triệu đồng của bị cáo Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); vụ thứ 5 nhận môi giới số tiền 250 triệu đồng của bị cáo Ngô Văn Nam (thẩm phán TAND TP Huế).

Ở vụ thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 và thứ 10, bà Nga nhận môi giới tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng “chạy án” cho các vụ việc ở Quảng Nam; Quảng Trị, Huế.

Ghi nhận tại phần xét hỏi, bị cáo Nga thành khẩn, không phản bác nội dung cáo trạng. Tuy nhiên, trong lời khai đưa 80 triệu cho cựu bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã bị ông Hoàng phủ nhận.

Cựu Phó Chánh án khai về hai vụ trả lại tiền hối lộ

Ở nhóm tội “Nhận hối lộ”, người đồng cấp với ông Phạm Tấn Hoàng là ông Phạm Việt Cường (Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) liên quan 5 vụ chạy án nhưng có 2 vụ không thực hiện thành công do “trái ý” cấp trên.

Vụ đầu tiên, ông Cường nhận 400 triệu đồng của bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (bị đơn trong vụ án dân sự) để chấp nhận đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của Hà đối với bản án dân sự phúc thẩm của TAND thành phố Đà Nẵng và quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Viện kiểm sát xác định, ngày 30/5/2022, TAND quận Ngũ Hành Sơn cũ, Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp đề nghị công nhận tài sản thuộc sở hữu chung theo phần, tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vô hiệu” giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Thu Hà và bị đơn là ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật…

Bị cáo Phạm Việt Cường.

Bản án dân sự tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật với bên nhận chuyển nhượng bà Trần Thị Xuân Tuyết đối với thửa đất B5-07 và thửa đất 08-B5, tại số 63, số 65 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, là vô hiệu.

Bản án đã công nhận quyền sở hữu chung theo phần của Nguyễn Thị Thu Hà với ông Nguyễn Thế Anh, bà Đỗ Thị Nhật đối với hai thửa đất trên.

Do không đồng ý với bản án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn, bà Tuyết, bà Nhật và ông Thế Anh, kháng cáo.

Trước khi TAND TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, bà Hà đến phòng làm việc của ông Phạm Việt Cường nhờ ông này giúp "giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn". Ông Cường đồng ý, nhận tổng cộng 400 triệu đồng. Các lần gặp, đưa tiền cho Cường, Hà đều ghi âm lại.

Tuy nhiên, ông Cường sau này được phân công Chủ tọa phiên giám đốc thẩm đã không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP Đà Nẵng. Điều này đồng nghĩa với việc bà Hà thua kiện.

Đầu tháng 1/2024, bà Hà nhờ người quen soạn thảo đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra, kèm theo các file ghi âm nội dung liên quan đến việc trao đổi, nói chuyện và giao nhận tiền giữa Hà và ông Cường trước đây.

Vụ trả lại tiền thứ hai của ông Cường bắt nguồn từ sau khi thẩm phán Đoàn Thị Thanh Hà của TAND Pleiku, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ. Người thua kiện khi này cũng có đơn xin giám đốc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm năm 2023.

Do không muốn việc bị hủy án làm ảnh hưởng đến tiến trình bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán với vợ, chồng bà Hà là ông Nguyễn Xuân Hưng, khi đó là Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, đã nhờ bị cáo Trịnh Ninh Bình là Trưởng phòng thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tìm người giúp đỡ.

Ông Bình sau đó móc nối qua người môi giới thứ hai là bà Nguyễn Thị Nga. Khi ông Hưng chuyển khoản 320 triệu đồng, ông Bình bớt lại 70 triệu, chuyển cho bà Nga 250 triệu đồng. Bà Nga tiếp tục bớt lại 150 triệu đồng, chuyển cho ông Cường 100 triệu đồng.

Ông Cường sau đó ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm mà thẩm phán Hà đã tuyên. Song cuối cùng, HĐXX giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, tức kết quả không như mong muốn của vợ chồng ông Hưng. Vài ngày sau, ông Cường phải trả lại 50 triệu đồng cho bà Nga.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, ngoài được trả lại 400 triệu, bà còn được vợ chồng ông Cường cho vay thêm 400 triệu đồng nhưng không viết giấy vay nợ.

Theo lời khai của ông Cường, cho Hà vay tiền vì hai bên thân tình, quen biết nhau từ lâu, thấy vợ chồng Hà thật thà, hiền lành, lại vừa thua kiện mất hết tài sản nên cho vay.

Còn việc trả lại tiền trong vụ thứ hai, ông Cường cho biết, khi bà Nga nhờ đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ để nhận lời giúp nên báo cáo chánh án và được đồng ý.

Cựu Phó Chánh án thừa nhận quá trình nhờ, bị cáo Nga cũng bảo gia đình cám ơn, đưa cho ông 100 triệu. Nhận xong, ông đưa cấp trên 50 triệu và giữ 50 triệu.

Theo ông Cường, sau khi thành lập HĐXX giám đốc thẩm đã không thuận theo hướng giữ nguyên án sơ thẩm mà muốn hủy án phúc thẩm để phúc thẩm lại. Do thấy không đúng với nội dung được nhờ nên ông gọi Nga lên trả lại 50 triệu đồng. “Phần còn lại cô Nga xử lý của HĐXX thế nào tôi không biết", ông Cường nói.