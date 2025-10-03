Giải vô địch Bắn súng quốc gia 2025 bùng nổ với 9 kỷ lục mới

Chiều 2/10, tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên và bế mạc Giải vô địch Bắn súng quốc gia - Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2025.

Sau 13 ngày tranh tài sôi nổi (20/9 -2/10), giải đấu đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn. Gần 300 vận động viên của 13 đoàn đến từ 12 đơn vị trên cả nước đã so tài ở 33 nội dung thi đấu, trải dài từ súng ngắn, súng trường cho tới bắn đĩa bay Trap, Skeet và Compak Sporting.

Kết thúc giải, 57 bộ huy chương đã được trao với 57 huy chương vàng, 57 huy chương bạc và 59 huy chương đồng. Đáng chú ý, có tới 9 kỷ lục quốc gia mới được xác lập, phản ánh sự phát triển về trình độ và bản lĩnh của các xạ thủ.

Những gương mặt nổi bật của giải có thể kể đến Hà Minh Thành (đoàn Quân đội) với 5 huy chương vàng, trong đó có 3 nội dung cá nhân và 2 đồng đội; Hoàng Thị Tuất (Hà Nội) với 5 huy chương vàng, gồm 2 cá nhân và 3 đồng đội; và Lê Nghĩa (Hà Nội) cũng giành trọn 5 huy chương vàng với thành tích tương tự.

Trong bảng xếp hạng toàn đoàn, Hà Nội khẳng định vị thế số một khi giành tới 22 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Quân đội xếp thứ hai với 15 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Giải năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết đặc biệt khắc nghiệt do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Mưa lớn kéo dài, dông lốc và ngập lụt đã ảnh hưởng trực tiếp tới sân bắn, khiến nhiều thiết bị kỹ thuật, mục tiêu và bia bắn bị hư hại, tầm nhìn của vận động viên bị hạn chế.

Dẫu vậy, các xạ thủ vẫn thể hiện tinh thần thép với phương châm “Vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực thi đấu hết mình trong mọi hoàn cảnh. Những loạt đạn vang lên giữa mưa gió không chỉ mang lại kết quả chuyên môn mà còn khắc họa rõ bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần trách nhiệm của các vận động viên bắn súng Việt Nam.

Đại diện Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu lần thứ năm liên tiếp đăng cai tổ chức giải vô địch quốc gia bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, với sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Sự chung tay này đã tạo điều kiện để giải đấu ngày càng chuyên nghiệp và trở thành sân chơi uy tín trong hệ thống thi đấu bắn súng thành tích cao của cả nước.

Kết thúc giải, Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ thành lập đoàn gồm 73 thành viên, bao gồm cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên, tham dự Giải vô địch Bắn súng Đông Nam Á (SEASA) lần thứ 47 tại Thái Lan trong tháng 10 tới. Đoàn sẽ tranh tài ở cả nội dung súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay.

Ngoài ra, vào tháng 12/2025, đội tuyển Bắn súng Việt Nam với 35 thành viên sẽ tiếp tục góp mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, cũng tổ chức tại Thái Lan, với mục tiêu giành thêm nhiều huy chương ở các nội dung súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay Trap, Skeet, Compak Sporting.