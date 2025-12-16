Bà Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 bị can liên quan vụ sai phạm chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM). Quá trình điều tra, gia đình bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nhiều bất động sản liên quan bị kê biên, tạm dừng giao dịch nhằm bảo đảm thi hành án.

Kê biên phong toả nhiều bất động sản

Theo kết luận điều tra, hành vi phạm tội của bà Nguyễn Thị Như Loan trong việc 'thâu tóm' trái quy định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng; trong đó cá nhân bị can hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.



Tổng số tiền các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan.

Để bảo đảm việc thi hành nghĩa vụ dân sự và khắc phục hậu quả, CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng của các bị can: Nguyễn Thị Như Loan; Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã tạm ngừng giao dịch đối với một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm: bất động sản tại Long An; nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Theo CQĐT Bộ Công an, sai phạm trong vụ án xuất phát từ việc UBND TPHCM giao đất cho Công ty Phú Việt Tín khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, tại thời điểm ban hành quyết định giao đất ngày 25/3/2010, doanh nghiệp này chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết, chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, do đó việc giao đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

CQĐT xác định trách nhiệm liên quan thuộc về một số cá nhân từng công tác tại UBND TP.HCM và các sở, ngành, gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Như Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Đăng ký và Kinh tế đất; Bùi Duy Bảo Ngọc, nguyên chuyên viên Phòng Đăng ký và Kinh tế đất; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM và Vũ Ngọc Hồng, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM.

Tách hồ sơ một số dấu hiệu sai phạm khác

Theo CQĐT, hành vi của các cá nhân nêu trên có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù.

Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, CQĐT không xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân này. Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Phước Dừa khai đã đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho một số cá nhân, gồm các ông: Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Kim Phát, để được giải quyết thủ tục liên quan đến dự án. Tuy nhiên, CQĐT khẳng định, ngoài lời khai của bị can, không có thêm tài liệu, chứng cứ độc lập nào khác, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Tương tự, đối với các cá nhân khác thuộc UBND TP.HCM và các đơn vị trực thuộc như Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Chí Dũng, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, CQĐT cũng xác định chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý hình sự.

Đáng chú ý, CQĐT Bộ Công an còn xác định có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi 159 căn hộ tái định cư sang bán thương mại. Do đã hết thời hạn điều tra vụ án chính, CQĐT đã tách hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định trong giai đoạn sau.