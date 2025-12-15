Đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan cùng cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM

TPO - Ngày 15/12, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và bà Nguyễn Thị Hồng – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng 20 bị can khác về 5 tội danh nghiêm trọng liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Nhận hối lộ 3 triệu USD, gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh nêu trên, trong đó nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân bị xác định có sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước.

Trong nhóm bị can bị đề nghị truy tố, ông Lê Quang Thung (nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

CQĐT xác định, hành vi của ông Thung đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thung còn nhận hối lộ tổng số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng); hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân đối với 200.000 SGD và 300.000 USD, tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Ông Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”. CQĐT xác định, ông Linh đã gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 82 tỷ đồng, đồng thời đưa hối lộ số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Linh đã đưa ông Lê Quang Thung 11 tỷ đồng, đưa ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) 45 tỷ đồng và đưa ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ TN&MT) 200 triệu đồng.

Tương tự, ông Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) cũng bị đề nghị truy tố về hai tội danh trên. Bị can này bị xác định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 74 tỷ đồng, đồng thời đưa hối lộ hơn 56 tỷ đồng cho nhiều cá nhân có chức vụ, quyền hạn.

Nữ cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM hưởng lợi tiền tỷ

Đáng chú ý, trong vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

CQĐT cho rằng, hành vi của các bị can này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

CQĐT xác định, bà Loan cùng một số bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có các bị can: Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc), Phạm Văn Hiền, Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Thành… Trong đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành mỗi người hưởng lợi cá nhân 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa cũng bị xác định có sai phạm nghiêm trọng. Nhóm bị can tại Cao su Đồng Nai bị cho là đã gây thiệt hại nhà nước hơn 390 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV) hưởng lợi 250 triệu đồng.

Nhóm bị can tại Cao su Bà Rịa gây thiệt hại hơn 151 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc) hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Riêng bị can Trần Khắc Chung (nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, với số tiền thiệt hại nhà nước được xác định hơn 542 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.