Đề nghị truy tố đối tượng dọa tung ảnh ‘nóng’ để cưỡng dâm

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước về tội cưỡng dâm, do đã dùng hình ảnh nhạy cảm đe dọa nạn nhân nhằm ép buộc quan hệ tình dục.

Sáng 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh, đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (SN 2004, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội "Cưỡng dâm", theo Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Đoàn Bá Tước.

Theo kết quả điều tra, ngày 19/3, thông qua mạng xã hội, Đoàn Bá Tước làm quen với em Đ.T.T.L. (SN 2009, trú tỉnh An Giang). Trong quá trình nhắn tin, Tước dụ dỗ L. gửi hình ảnh nhạy cảm với lời hứa cho tiền. Sau đó, L. thực hiện cuộc gọi video để Tước xem các hình ảnh nhạy cảm của mình trong khoảng 15 phút.

Tước hứa chuyển cho L. số tiền 8 triệu đồng nhưng không thực hiện, dẫn đến việc L. chặn tài khoản của Tước. Do không liên lạc được, Tước đã gửi các hình ảnh nhạy cảm của L. cho bạn bè của nạn nhân.

Khi L. bỏ chặn, Tước tiếp tục gửi các hình ảnh đã chụp lại từ cuộc gọi video và đe dọa, buộc L. quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Do lo sợ bị phát tán hình ảnh riêng tư, ngày 20/3, L. buộc phải đi theo Tước đến một nhà nghỉ, nơi Tước thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, nạn nhân đã kể lại sự việc với người thân và làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.