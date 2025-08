Khởi tố kẻ dọa tung ảnh, clip nhạy cảm tống tiền bạn gái cũ

Ngày 5/8, Công an phường Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Phú Vĩnh (SN 2000, ngụ xã Phú Hữu, An Giang) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Phan Văn Vĩnh bị khởi tố vì 'tống tiền' bạn gái cũ.

Trước đó, ngày 26/7, Phan Văn Vĩnh bị bắt quả tang khi đang sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, ép chuyển tiền mới xóa. Nếu bạn gái cũ không đáp ứng, Vĩnh dọa sẽ tung các hình ảnh này lên mạng xã hội.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 23/7, Vĩnh đăng lên mạng xã hội một đoạn clip ghi lại cảnh nhạy cảm giữa mình và bạn gái cũ - chị P.T.H. Đối tượng còn gửi clip này cho người thân của nạn nhân nhằm xúc phạm danh dự và gây sức ép tinh thần. Sau đó, Vĩnh yêu cầu chị H. đưa 30 triệu đồng mới đồng ý xóa clip cùng các dữ liệu liên quan.

Lo sợ clip bị phát tán, ảnh hưởng đến danh dự, chị H. đưa tiền đến khu vực bến phà Tân Châu - Hồng Ngự để giao cho Vĩnh. Tuy nhiên, khi gặp mặt, Vĩnh tiếp tục ép chị H. phải lên xe để chở đến nơi vắng vẻ mới nhận tiền. Mặc dù chị H. không đồng ý, Vĩnh vẫn dùng vũ lực buộc chị lên xe.

Hành vi của Vĩnh bị người dân phát hiện, kịp thời can ngăn và báo cho Công an phường Tân Châu đến xử lý.

Qua kiểm tra điện thoại của Vĩnh, lực lượng công an phát hiện đoạn clip dài 6 phút 34 giây ghi lại cảnh riêng tư giữa hai người.

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận phát tán clip với mục đích chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Theo lời khai của nạn nhân, sau khi phát hiện bị quay lén, chị H. nhiều lần yêu cầu Vĩnh xóa clip nhưng không được, còn bị đe dọa.