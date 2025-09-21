Dùng hình ảnh, video khỏa thân để đe dọa, cưỡng dâm người yêu cũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong thời gian quen nhau, Tuấn đã bí mật quay lại hình ảnh nhạy cảm của chị C. mà nạn nhân không hề hay biết. Sau khi chia tay, đối tượng dùng hình ảnh, video khỏa thân để đe dọa, buộc chị C. phải gặp mặt và quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Ngày 21/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, quê Quảng Trị, hiện ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Cưỡng dâm”.

doi-tuong-tuan.jpg
Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của chị L.M.C (SN 2003, quê Thanh Hóa, hiện tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị Nguyễn Duy Tuấn có hành vi cưỡng dâm.

Quá trình điều tra xác định, Tuấn và chị C. có quen biết, yêu nhau từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025 thì chia tay. Trong thời gian quen nhau, Tuấn đã bí mật quay lại những hình ảnh nhạy cảm của chị C. mà nạn nhân không hề hay biết. Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách nối lại tình cảm nhưng bị từ chối.

Đối tượng sau đó đã dùng hình ảnh, video khỏa thân để đe dọa, buộc chị C. phải gặp mặt và quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học tập, chị C. buộc phải làm theo yêu cầu.

Ngày 5/7, Tuấn đưa chị C đến khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) và tại đây đã thực hiện hành vi giao cấu. Ngày 8/7, Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị C. trên đường Đa Mặn 2, phường Ngũ Hành Sơn và lặp lại hành vi tương tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, buộc đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Khám xét điện thoại của Tuấn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hình ảnh, video liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn về tội “Cưỡng dâm” theo điểm b, khoản 2, Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

