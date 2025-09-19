Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phá đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng do người phụ nữ ở Đà Nẵng cầm đầu

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người phụ nữ 41 tuổi ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây lô đề, số tiền giao dịch từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô hàng tỷ đồng.

f10167e53689bcd7e598-5483.jpg
Công an tạm giữ hình sự 5 đối tượng chủ chốt đường dây lô đề. Ảnh CA

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động tinh vi tại xã Thăng Bình và các khu vực lân cận.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/9, CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở chia thành 9 tổ công tác, đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua đấu tranh, Phòng CSHS xác định Nguyễn Thị Bảy (SN 1984, trú xã Thăng Trường) cầm đầu, cùng nhiều đối tượng khác tổ chức ghi bán lô đề từ tháng 1/2025 đến nay.

Các “chân rết” dưới quyền sử dụng điện thoại, ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS để nhận tịch đề, tổ chức ghi bán cho trên 30 con bạc tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền. Chỉ riêng ngày 17/9, số tiền giao dịch đã vượt hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Phòng CSHS tạm giữ hình sự 5 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh để điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Hoài Văn
#đường dây lô đề Đà Nẵng #đánh bạc online #công an Đà Nẵng #bắt giữ đối tượng lô đề #truy quét tội phạm tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục