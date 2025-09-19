Phá đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng do người phụ nữ ở Đà Nẵng cầm đầu

TPO - Người phụ nữ 41 tuổi ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây lô đề, số tiền giao dịch từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô hàng tỷ đồng.

Công an tạm giữ hình sự 5 đối tượng chủ chốt đường dây lô đề. Ảnh CA

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động tinh vi tại xã Thăng Bình và các khu vực lân cận.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/9, CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở chia thành 9 tổ công tác, đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua đấu tranh, Phòng CSHS xác định Nguyễn Thị Bảy (SN 1984, trú xã Thăng Trường) cầm đầu, cùng nhiều đối tượng khác tổ chức ghi bán lô đề từ tháng 1/2025 đến nay.

Các “chân rết” dưới quyền sử dụng điện thoại, ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS để nhận tịch đề, tổ chức ghi bán cho trên 30 con bạc tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền. Chỉ riêng ngày 17/9, số tiền giao dịch đã vượt hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Phòng CSHS tạm giữ hình sự 5 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh để điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại.