Pháp luật

Google News

50 cảnh sát băng rừng lội suối vây bắt ổ nhóm đánh bạc giữa rừng sâu

Nguyễn Thành
TPO - Các tổ công tác đã chia làm các mũi băng rừng lội suối hàng chục km để qua mặt các đối tượng cảnh giới, rồi bất ngờ ập bắt quả tang bắt giữ các đối tượng khi đang ăn thua giữa rừng ở Đà Nẵng.

Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng và tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc vừa được triệt xóa trong một khu rừng keo trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an xã Việt An (TP Đà Nẵng) huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm đánh bạc tại khu vực thôn An Cường.

22-8db1-2980.jpg
Hiện trường vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang giữa rừng.

Tụ điểm này do Đặng Hà Vũ (trú thôn An Cường, xã Việt An) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức hoạt động dưới hình thức đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền trong một khu rừng keo khá rậm rạp.

Quá trình điều tra, trinh sát Công an TP Đà Nẵng đã xác định thời gian hoạt động của sới bạc thường từ 14h đến 21h với phương thức khá tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có bố trí người cảnh giới. Khi đến chơi thì các con bạc sẽ được trung chuyển vào sới bạc bằng nhiều đường.

Xác định được địa điểm, đến khoảng 16h30 ngày 20/8, các tổ công tác đã chia làm các mũi băng rừng lội suối hàng chục km để qua mặt các đối tượng cảnh giới, rồi bất ngờ ập bắt quả tang bắt giữ các đối tượng khi đang ăn thua giữa rừng.

Trong đó, có 3 đối tượng có vai trò cảnh giới bị bắt tại chỗ, 18 đối tượng bị bắt giữ tại sới bạc. Tại hiện trường, cơ quan Công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, Đặng Hà Vũ khai nhận sử dụng khu vực rừng keo lá tràm gần hồ An Tây làm địa điểm đánh bạc. Để hoạt động Vũ thuê 3 người làm cảnh giới và 1 người làm xe ôm chở con bạc đến địa điểm đánh bạc, với tiền công mỗi người 300.000 đồng/ngày.

Đến nay, cơ quan Công an đã chứng minh được 14 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 192 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan.

Nguyễn Thành
