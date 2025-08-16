Hé lộ nguyên nhân, phụ xe ngồi bệt giữa đường chặn đầu ô tô ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 16/8, lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã xác minh, làm rõ nguyên nhân việc một người đàn ông ngồi giữa đường chặn đầu xe khách, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 15/8, đường dây nóng của CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân gửi kèm video ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngồi trên đường chặn đầu xe khách gây mất trật tự, ùn tắc giao thông.

Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp ngay sau đó đã xác minh, làm sáng tỏ vụ việc.

Lực lượng CSGT làm việc với các bên có liên quan, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Kết quả xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 15/8. Vị trí nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân (TP Đà Nẵng). Người chặn đầu xe là ông B.H.N (32 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị).

Ông N. là phụ xe ô tô khách BKS 43H-091.38 do ông N.H.T (36 tuổi, trú xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) làm tài xế. Cả 2 đều là nhân viên của Công ty TTHH Dịch vụ du lịch Tân Quang Dũng – Mến Thương.

Hình ảnh ông N ngồi chặn đầu xe khách được ghi lại.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân ông N. ngồi giữa đường chặn đầu xe là do trước đó xe này có tranh giành khách với một xe khác trên đường.

Hiện, vụ việc được lực lượng CSGT bàn giao cho Công an phường Hải Vân để tiếp tục xử lý theo quy định.