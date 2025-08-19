Bắt 2 người Trung Quốc trộm tài sản của đồng hương, chuẩn bị bay về nước

TPO - Hai đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt khi đang trên đường ra sân bay quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước cùng tài sản hơn 600 triệu đồng lấy cắp được của đồng hương.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt nhanh 2 đối tượng là người Trung Quốc gồm, X.F (SN 2006) và Z.H (SN 2008) khi cả 2 đang trên đường ra sân bay quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 16/8, chị Lê Thị T.T (2000, trú tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) và bạn trai L.P (1992, quốc tịch Trung Quốc) phát hiện tầng 2 của ngôi nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị bị mất với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Trong đó, có tiền mặt, trang sức và túi xách hàng hiệu.

Hai đối tượng X.F và Z.H tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng X.F và Z.H khi cả 2 đang trên đường ra sân bay quốc tế Đà Nẵng để bỏ trốn về nước.

Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật, bao gồm số tiền, trang sức và túi xách bị lấy trộm.

Tang vật thu giữ từ vụ việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận cùng với W.M (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang bỏ trốn) đã bàn bạc, tổ chức thực hiện vụ trộm trên. Trong đó, W.M giữ vai trò cầm đầu.

Công an TP Đà Nẵng đang truy bắt đối tượng W.M. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.