Lấy trộm gần nửa tỷ đồng trong cốp xe người mua lúa

TPO - Lợi dụng sơ hở của người mua lúa, Lương Văn Tho (ngụ tỉnh An Giang) mở cốp xe lấy trộm 460 triệu đồng mang đi đánh bạc.

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Văn Tho (SN 1980, ngụ xã Phú Hòa) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 23/7, ông Nguyễn Văn An (SN 1968, trú tỉnh An Giang) - làm thương lái mua lúa, để xe máy bên đường qua xã Vĩnh An, khi kiểm tra cốp xe phát hiện bị mất 460 triệu đồng.

Lương Văn Tho tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc. Chưa đầy 48 giờ, lực lượng trinh sát đã xác định và bắt giữ Tho.

Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận, do nghiện cờ bạc, nợ nần nên thường rình những người đi thu mua lúa để trộm tài sản. Ngày 23/7, Tho điều khiển xe mô tô đến tuyến đường nông thôn thuộc xã Vĩnh An. Thấy xe của ông An đậu ven đường không có người trông coi, Tho liền tiếp cận, mở cốp lấy trộm 460 triệu đồng.

Số tiền trộm được, Tho dùng trả nợ và đánh bạc.