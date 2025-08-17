Nhân viên câu kết, trộm hàng chục tấn hàng của công ty

TPO - Một công ty ở Đà Nẵng trình báo bị mất trộm 21 tấn sáp, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện 8 đối tượng liên quan trong đó có nhiều nhân viên và bảo vệ của chính công ty này.

Ngày 17/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ nhiều đối tượng.

Nhóm nhân viên câu kết trộm nhiều tấn hàng của công ty. Ảnh CA

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (Khu công nghiệp Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin – nguyên liệu sản xuất nến – bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường An Hải điều tra.

Đến ngày 14/8, lực lượng công an đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều nhân viên và bảo vệ của chính công ty.

Cầm đầu nhóm này là Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc, Đỗ Quang Sang – tất cả đều là nhân viên. Những người này bàn bạc, lợi dụng ca trực để cắt camera, mở kho, dùng xe nâng tráo thùng hàng. Để hoàn tất phi vụ, nhóm lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên kho), Lê Xuân Vinh (bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe).

Đặc biệt, cả nhóm móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ cơ sở sản xuất nến, để tiêu thụ sáp trộm được với giá 28.000 đồng/kg, dù biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp. Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, nhóm này đã nhiều lần trộm cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét, công an thu giữ 2 tấn sáp từ Nguyễn Văn Thông (người mua lại từ Hùng) và 728kg sáp tại cơ sở sản xuất của Hùng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; riêng Nguyễn Phúc Thế Hùng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.