Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng trộm hàng chục điện thoại iPhone ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 10 giờ truy xét, công an bắt giữ đối tượng đột nhập trộm 17 chiếc điện thoại của người dân ở phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Ngày 12/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Tây vừa bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh (SN 22 tuổi, quê Quảng Trị), là nghi phạm trộm 17 chiếc điện thoại tại một cửa hàng trên địa bàn.

7c1c28ad7baaf3f4aabb.jpg
2a920821bd5935076c48.jpg
Đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật. Ảnh P. T

Trước đó, trưa 11/8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của anh T.V.T (28 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) về việc cửa hàng điện thoại Q. V (đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 chiếc iPhone các loại, tổng giá trị hơn 146 triệu đồng.

Ngay sau đó, công an phường triển khai lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các nghi phạm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh khi y đang lẩn trốn gần cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Lê Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 17 điện thoại iPhone, 1 xe máy và nhiều tài sản liên quan khác.

Hoài Văn
#đột nhập trộm iPhone #công an Đà Nẵng #trộm cắp điện thoại #bắt giữ nghi phạm #tội phạm Đà Nẵng #trộm 17 iPhone #bắt giữ Lê Nguyễn Tuấn Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục