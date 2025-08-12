Bắt đối tượng trộm hàng chục điện thoại iPhone ở Đà Nẵng

TPO - Sau 10 giờ truy xét, công an bắt giữ đối tượng đột nhập trộm 17 chiếc điện thoại của người dân ở phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Ngày 12/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Tây vừa bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh (SN 22 tuổi, quê Quảng Trị), là nghi phạm trộm 17 chiếc điện thoại tại một cửa hàng trên địa bàn.

Đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật. Ảnh P. T

Trước đó, trưa 11/8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của anh T.V.T (28 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) về việc cửa hàng điện thoại Q. V (đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 chiếc iPhone các loại, tổng giá trị hơn 146 triệu đồng.

Ngay sau đó, công an phường triển khai lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các nghi phạm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Tuấn Anh khi y đang lẩn trốn gần cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Lê Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 17 điện thoại iPhone, 1 xe máy và nhiều tài sản liên quan khác.