5 lần trộm vàng, tiền của người quen

Ngọc Văn
TPO - Lợi dụng quen biết và thường xuyên ra vào nhà bạn, Trương Công Phương (SN 1983, trú đường Nguyễn Cư Trinh (phường Phú Xuân, TP Huế) đã 5 lần lén lút lấy tiền, vàng và trang sức với tổng trị giá hơn 216 triệu đồng.

Chiều 15/8, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trương Công Phương (SN 1983, trú đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

doi-tuong-truong-cong-phuongjpg.jpg
Đối tượng﻿ Trương Công Phương tại cơ quan công an.

Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Phương lợi dụng mối quan hệ thân quen với chị C.X.H.N. (trú đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân) để nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp.

Mỗi lần sang chơi, đối tượng tìm sơ hở rồi trộm tiền mặt, vàng và trang sức, sau đó mang bán tại các tiệm vàng ở phường Phú Xuân để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng số tài sản mà chị N. bị Phương lấy trộm lên đến 216 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Xuân nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy xét và bắt giữ Phương. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngọc Văn
