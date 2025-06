Trộm cắp hoành hành tại dự án tái định cư Kinh thành Huế

TPO - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, nơi phục vụ tái định cư cho hàng ngàn hộ dân di dời khỏi khu vực I Di tích Kinh thành Huế, liên tục bị kẻ gian trộm cắp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Theo Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận đơn trình báo từ Công ty CP Đ.A - nhà thầu thi công dự án tại khu vực 10, phường Hương Sơ (quận Phú Xuân, Huế), về tình trạng trộm cắp vật tư, thiết bị công trình dự án, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Gần đây, đơn vị nhận được thông tin từ Chi nhánh Điện lực Bắc Sông Hương về việc nhiều tủ điện hạ thế tại các tuyến đường Đỗ Uẩn, Diệp Văn Kỳ, Cao Bá Điền bị cạy phá, lấy trộm dây cáp ngầm.

Qua kiểm tra hiện trường, nhà thầu xác nhận 17 tủ điện bị kẻ gian cắt khoảng 320m dây cáp ngầm hạ thế bằng đồng. Loại dây này có giá khoảng 2 triệu đồng/m, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 640 triệu đồng. Các tủ điện trên vừa được hoàn thiện, bàn giao trong tháng 5/2024, sau gần hai năm thi công.

Theo phản ánh của các nhà thầu xây dựng, tình trạng trộm cắp tại dự án này không phải xảy ra lần đầu. Trước đó, khu vực 9 và 10 từng bị lấy cắp thiết bị chắn rác làm bằng gang tại các họng thoát nước, với mỗi bộ nặng hàng chục kg. Ngoài ra, nơi đây từng xảy ra vụ mất cắp khoảng 500m dây đồng trần tiếp địa từ hệ thống trụ đèn chiếu sáng.

Theo UBND quận Phú Xuân, dự án khu dân cư Bắc Hương Sơ là công trình trọng điểm, nhằm phục vụ chương trình di dời gần 5.000 hộ dân sống trong khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Trong giai đoạn 2019–2023, TP Huế đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng 10 khu dân cư. Giai đoạn 2023 - 2025, tiếp tục mở rộng thêm 2 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 9 ha và kinh phí thực hiện khoảng 162 tỷ đồng.

Trước tình trạng mất cắp tái diễn, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu được đề nghị cần siết chặt công tác bảo vệ công trình, lắp đặt hệ thống giám sát an ninh tại hiện trường.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa đơn vị thi công, chính quyền địa phương và cơ quan công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nhằm ngăn chặn nguy cơ gây thiệt hại công trình phục vụ tái định cư, tránh làm ảnh hưởng tiến độ các dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn di sản Cố đô Huế và an sinh xã hội.