Bắt 2 đối tượng trộm cắp tại công trường xây dựng sân bay Long Thành

TPO - T. và N. lợi dụng địa bàn rộng lớn của công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành để trộm cắp tài sản.

Ngày 29/12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) phối hợp với Công an xã Bình Sơn và Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành điều tra vụ trộm cắp tài sản trong khu vực công trường thi công xây dựng dự án này.

Trước đó, Công an xã Bình Sơn phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Long Thành vào cuộc điều tra về tình hình mất trộm tài sản tại các khu vực đang thi công dự án sân bay Long Thành theo tin báo của Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khoảng 1h15 ngày 27/12, tổ tuần tra của Công an xã Bình Sơn và Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trong lúc tuần tra đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng: N.V.T. và N.P.Q. (cùng ngụ tại huyện Long Thành) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực dự án.

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: 2 xe máy, 271 kg sắt vật liệu dùng để thi công các công trình tại dự án sân bay Long Thành.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra.