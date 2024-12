Bản tin Hình sự: Trộm cắp tài sản rồi mua ô tô Santafe chở người yêu đi chơi

TPO - TIN NÓNG ngày 21/12: Tử hình tài xế taxi giết người sau va chạm giao thông; Cặp vợ chồng dùng thị thực giả để đưa người trốn sang Mỹ; Bị kiểm tra nồng độ cồn, dùng dao chém công an...

Viện KSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Thị Thành (SN 1998), Nguyễn Ngọc Tuế (SN 1984) đều ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An và Trần Văn Hồng (SN 1974, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Theo cáo buộc, nhóm này thỏa thuận với khách chi phí sang Mỹ từ 50.000 - 75.000 USD/người và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 – 14.000 USD. Đã có 5 người đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng. Cuối 2023, lực lượng chức năng cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện 5 người sử dụng thị thực Mexico nghi giả với mục đích trốn sang Mỹ lao động.

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Khang (39 tuổi, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Khang điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn, công an xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu mời về trụ sở xã để kiểm tra nồng độ cồn. Đối tượng tỏ thái độ không hợp tác, buông lời thách thức rồi dùng dao tự chế lao đến tấn công, chém liên tiếp về phía đại uý Nguyễn Vũ Hoàng nhưng không trúng. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Khang.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên tử hình bị cáo Bùi Bá Hiếu (SN 2000, trú tại xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “Giết người”. Đêm 8/6, Hiếu lái xe taxi đi đón khách thì đâm vào ô tô Honda HRV của ông Vũ Cao T. (SN 1958, ở Hà Nội) đang đỗ khiến cả 2 xe hư hỏng. Hai bên mang xe ra gara và được báo giá 29 triệu đồng. Vợ chồng bà P. yêu cầu Hiếu phải trả đủ số tiền này. Hiếu xin giảm bớt nhưng không được đồng ý. Sáng 11/6, Hiếu bị đẩy ra khỏi nhóm Zalo của công ty nên bị cáo cho rằng mình "đã bị cho thôi việc". Tối cùng ngày, Hiếu đến nhà đâm ông T. thương tích nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ giết người xảy ra ngày 12/12, trên địa bàn huyện Long Phú là V.B.P và N.Q.D (cùng SN 2011, trú thị trấn Đại Ngãi, Long Phú). Do không có tiền chơi game nên P. và D. đã rủ nhau đi trộm tài sản. Khi đến nhà bà S.T.N (SN 1954, ở thị trấn Đại Ngãi) cả hai vào nhà bằng đường cửa sau và tìm lục tài sản. Bị bà N. phát hiện, chửi và dọa báo mẹ của P., lúc này D. chạy ra cửa sau. P. bỏ ra nhà sau thì bà N. đi theo, sau đó P. vật ngã bà N. ra sàn rồi lấy dao trong túi cắt cổ, đâm bà N. tới tử vong. P. kéo xác nạn nhân vào phòng ngủ.

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng tự xưng là nhà báo có hành vi cưỡng đoạt tài sản. CQĐT đã triệu tập làm việc với 3 đối tượng Trần Đức Thịnh (SN 1982, trú tại thị trấn Thắng, xã Hợp Hòa, tỉnh Bắc Giang) xưng là Cộng tác viên Kênh truyền hình VTV4; Quản Trọng Sơn (SN 1980, trú tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) xưng là phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống; Lương Ngọc Hiền (SN 1987, trú tại xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) xưng là Nhà báo Tạp chí Biển Việt Nam. Công an đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 9/10, Cao Trung Hiếu (SN 2004, trú tại Phú Lạc, Đại Từ, Thái Nguyên) đến khu Hồ Núi Cốc để tìm các nhà sở hở hòng trộm cắp tài sản. Sau đó, Hiếu đột nhập vào nhà bà P. (SN 1969), phá két sắt trộm nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng cùng 7 chỉ vàng. Sau đó, Hiếu đi mua iPhone 15 Promax với giá gần 31 triệu đồng và xuống Hà Nội mua ô tô Hyundai Santafe giá 855 triệu đồng. Đối tượng tự lái xe về Thái Nguyên đưa bạn gái ở huyện Đại Từ đi chơi... Ngày 11/10, đối tượng đi xe ô tô về nhà thì bị cơ quan Công an triệu tập làm việc và khai nhận hành vi phạm tội.