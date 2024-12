Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn từ việc nhặt được 10 nghìn đồng, nam sinh bị đánh dã man

TPO - Chồng bị khởi tố, tạm giam vì đập hỏng điện thoại của vợ; Chủ tiệm tạp hóa ở TPHCM bị đánh tới tấp vì không bán dao lúc rạng sáng; Kẻ tưới xăng đốt quán cà phê làm 11 người chết khai vì bực tức bị nhóm người đánh...

Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn ( 40 tuổi, trú thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô) về tội danh "Hủy hoại tài sản". Lê Văn Tuấn trong lúc mâu thuẫn sinh hoạt vợ chồng đã đập và làm hỏng chiếc điện thoại trị giá khoảng 8 triệu của vợ. Trước đó, Tuấn từng bị xử phạt hành chính vì đánh đập thành viên trong gia đình và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội danh “Giết người”. Đây là đối tượng này có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Trong lúc uống bia tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, Cao Văn Hùng xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở quán và bị đánh. Bực tức, đối tượng bắt taxi đi mua xăng rồi cho vào xô nhựa, hắt trước cửa quán, châm bật lửa, khiến lửa bùng lên dữ dội bịt kín lối thoát nạn của người bên trong.

Công an TP. Huế phát hiện nhóm 11 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép lượng lớn vũ khí thô sơ và dương tính với chất ma túy. Trước đó, nhóm thanh thiếu niên này tổ chức tụ tập tại một phòng trọ trên đường Hải Triều (phường An Đông, TP. Huế) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra nơi trọ của nhóm thanh thiếu niên, qua đó phát những đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép 17 vũ khí thô sơ như dao, kiếm, gậy sắt… qua kiểm tra, cả 11 người đều dương tính với chất ma túy.

Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang lập hồ sơ, điều tra vụ chủ tiệm tạp hóa bị khách đến mua hàng hóa rồi hành hung vì không bán dao. Rạng sáng ngày 16/12, hai người đàn ông đến tiệm tạp hóa trên đường Kênh Tân Hóa (phường Phú Trung, quận Tân Phú) của chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận) mua thuốc lá và một con dao Thái Lan để gọt trái cây. Chị C. nói chỉ bán thuốc lá và không bán dao thì người đàn ông có dấu hiệu say xỉn đe dọa, xông vào hành hung. Khi nghe thấy chị C. gọi điện thoại trình báo công an, người này tiếp tục dùng tay đấm liên tục vào nạn nhân.

Công an phường Đông Cương (TP Thanh Hóa) đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc nam sinh lớp 10 của Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa bị đánh. Cơ quan Công an đã xác định rõ danh tính người dùng vũ lực đối với bạn học là Võ Tiến Minh (SN 2008, trú tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Theo Minh, chiều 17/12, em T. (SN 2009), đánh rơi 10.000 đồng tại lớp học, Minh là người đã nhặt được tờ tiền. Khi biết Minh nhặt được tiền, T. đòi lại nhưng Minh không trả, lúc này giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, chửi bới nhau, sau đó em T. đã giật lại được tờ tiền trên tay Minh. Khi thấy T. đang đi bộ cùng bạn Minh lao vào đánh mặt, đầu, tay gây thương tích cho T.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) khởi tố bị can Phùng Xuân Ánh (SN 2007) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và khởi tố bị can Bùi Phú Hoàng Tú (SN 2008, cùng trú tại Hà Nội) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Ánh điều khiển xe mô tô trên 50cm3 không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước. Ngoài ra, Ánh không có giấy phép lái xe nhưng Tú vẫn cho mượn xe mô tô để sử dụng dẫn đến gây hậu quả chết người.