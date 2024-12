Bị khởi tố vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn chết người

TPO - Ngày 19/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Phú Hoàng Tú (SN 2008, trú tại xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, ngày 25/8, tại Km 68 + 950 đường quốc lộ 32 thuộc khu 4, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến anh Chu Quốc T (SN 2008 ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) tử vong.

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do Phùng Xuân Ánh điều khiển xe mô tô trên 50cm3 không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước. Bản thân Ánh không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Phú Hoàng Tú vẫn cho Ánh mượn xe mô tô để sử dụng dẫn đến gây hậu quả chết người.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Từ những vi phạm trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phùng Xuân Ánh (SN 2007, trú tại xã Phú Sơn,huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (Ánh đang bị Công an thành phố Hà Nội tạm giam trong một vụ án khác) và khởi tố bị can Bùi Phú Hoàng Tú (SN 2008, trú tại xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Qua đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý con em và quản lý phương tiện, kiên quyết không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.