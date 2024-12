Bản tin Hình sự: Điều tra vụ người đàn ông bị bắt sang Campuchia đánh đập, đòi tiền chuộc

TPO - TIN NÓNG ngày 16/12: Phá đường dây mua bán vũ khí ‘khủng’ ở TPHCM; Khởi tố vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa; Điều tra hai côn đồ đập kính, rạch lốp hàng loạt xe taxi...

Công an TP Vinh (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 28.207 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác. Trong 4 đối tượng, Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tỉnh Bolikhămxay, Lào) là “ông trùm” ma túy khét tiếng tại Lào, còn Mùa Dua Thái (SN 1969, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) là “chân rết” chuyên vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bình (41 tuổi, ngụ quận 6) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng trăm viên đạn vũ khí quân dụng. Đây là kết quả từ quá trình truy xét, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại các hội nhóm kín “Phế liệu chiến tranh” và “Phế liệu chiến tranh - BW” trên không gian mạng. Công an TPHCM bắt 71 đối tượng, thu giữ gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại và hàng ngàn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ…

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vào ngày 5/10; đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2007), Nguyễn Thị Giang (SN 2007), Hoàng Thị Huyền Trang (SN 2007), Nguyễn Thị Anh (SN 2008), Lê Phương Dung (SN 2008) và Vũ Lê Trâm (SN 2007, đều ở huyện Nông Cống), về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, một nữ sinh lớp 11 can nhóm bạn đánh nhau đã bị "đánh hội đồng" và bị thương nặng, phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị.

Công an TP.Pleiku (Gia Lai) điều tra vụ 3 xe taxi bị hai đối tượng đập vỡ kính, cắt lốp, xảy ra tại trạm sạc pin ở cây xăng dầu Q.H (phường Chi Lăng, TP.Pleiku). Trước đó, hai đối tượng đến hỏi tài xế taxi có chở khách không, do đang sạc pin nên tài xế nói hai thanh niên tìm hỏi các xe khác đang đậu phía ngoài. Trong lúc cãi vã, cho rằng tài xế cố tình không phục vụ, hai đối tượng trên dùng hung khí bằng kim loại tấn công khiến tài xế bỏ chạy ra khỏi xe, trốn vào trong taxi khác. Ở ngoài, hai đối tượng trên quát tháo, thách thức, rồi dùng vật bằng kim loại đâm thủng kính ô tô.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Luận - Chủ tịch UBND phường Nếnh, thị xã Việt Yên về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra bắt quả tang ông Luận có hành vi nhận hối lộ số tiền 60 triệu đồng của ông Nguyễn Văn S. (trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tại phòng làm việc của ông Luận. Trước đó, ông Luận có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu ông S. đưa 60 triệu đồng để được quyết toán tiền thi công công trình do công ty ông S làm giám đốc thực hiện tại phường Nếnh, thị xã Việt Yên.

Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đang xác minh trình báo việc anh L.V.Q (SN 1991, trú tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị nhóm đối tượng bắt sang Campuchia, nhốt vào phòng kín, hành hạ và đòi người thân anh Q. phải chuyển 200 triệu đồng để chuộc mạng. Trước đó, sau khi lên ô tô, tài xế đưa cho anh Q. 1 chai nước suối, anh Q. uống thì lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh giấc, anh Q. phát hiện mình đang ở đất Campuchia, chung phòng với 5 người gồm 4 đàn ông và 1 phụ nữ. Các đối tượng thay phiên nhau dùng gậy, roi điện khống chế, đe dọa, đánh đập những người trong phòng để khai thác thông tin, lấy số điện thoại người thân để gọi cho gia đình đòi tiền chuộc.