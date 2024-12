Bắt 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

TPO - Trong 4 đối tượng, Tồng Cu Mua là “ông trùm” ma túy khét tiếng tại Lào, còn Mùa Dua Thái là “chân rết” chuyên vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 16/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 28.207 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 15/12, tại Quốc lộ 7C, thuộc địa bàn xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Công an thành phố Vinh phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Trần Thế Hùng (SN 1990, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 28.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Cường (SN 1986, trú phường Nghi Hải, TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.501 gói nhỏ heroin, 107 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động. Cường là đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Cùng ngày, hai tổ công tác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lần lượt bắt giữ đối tượng Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tỉnh Bolikhămxay, Lào) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Mùa Dua Thái (SN 1969, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Trong 4 đối tượng, Tồng Cu Mua là “ông trùm” ma túy khét tiếng tại Lào, còn Mùa Dua Thái là “chân rết” chuyên vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.