Bắt 13 đối tượng trong đường dây buôn ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình

TPO - Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Thái Bình về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 43kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Ngày 30/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Thái Bình về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình tiêu thụ.

Nội dung Thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ nhận được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào, Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 43kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác. Đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, nhất là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, tội phạm xuyên quốc gia.

Việc triệt phá đường dây tội phạm về ma túy quy mô lớn đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào trong nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.