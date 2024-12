Bản tin Hình sự: Bốn đối tượng đi xe máy chặn đánh tới tấp người đi đường

TPO - TIN NÓNG ngày 14/12: Vụ cô gái 19 tuổi tử vong tại phòng trọ: Nghi can chết trong tư thế treo cổ; Thuê loạt ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang thế chấp; Hàng chục người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động sang Dubai...

Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ việc chị D.T.N.H. (19 tuổi, quê Trà Vinh) bị sát hại trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm là Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, quê Trà Vinh, anh rể nạn nhân). Sau khi gây án, Anh lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Lần theo dấu vết, cơ quan công an phát hiện Anh thuê nhà nghỉ ở xã Hòa Bình (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) nên mật phục theo dõi. Sau khi ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nghi can đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng chuyên giả vờ đi thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang xe đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài. 3 đối tượng khai nhận, do nợ nần nhiều, bị chủ nợ liên tục đòi tiền nên các đối tượng đã đến các cửa hàng cho thuê ô tô tự lái trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk thuê 5 chiếc ô tô, rồi làm giả giấy tờ mang đi thế chấp, cầm cố, hoặc đưa sang các tỉnh, thành phố khác bán lấy gần 1 tỷ đồng để chia nhau tiêu xài.

Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trắng (SN 2000), Trần Văn Trong (SN 1992, cùng quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can là anh em họ hàng, đều không có việc làm ổn định nên đã dùng thủ đoạn dàn cảnh, bịa ra chuyện xe máy của người đi đường bị cháy rồi dẫn dụ nạn nhân thay phụ tùng để trục lợi. Mỗi đối tượng điều khiển một xe máy đảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố nhằm tìm các phụ nữ điều khiển xe máy một mình để gây án.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú tỉnh Bến Tre) và Trần Hữu Đạt (SN 1991, trú tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo công an, dù hành nghề lao động tự do, không có khả năng đưa người khác sang lao động tại Dubai nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thúy đã đưa ra thông tin giả mạo rằng bản thân đang ở Dubai làm quản lý một siêu thị kinh doanh trái cây với mức lương trung bình từ 3.500 - 4.000 USD/tháng (khoảng 80 triệu đồng). Bằng thủ đoạn trên, Thúy đã chiếm đoạt của 25 người với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Thành Nhân (SN 2006) và Đặng Phạm Quốc Khánh (SN 2006, cùng ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Chiều 13/12, nhân viên tiệm vàng Kim Quang (khu phố 1, phường 10) ngồi bên trong tiệm thì có nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang từ ngoài Quốc lộ 1 đi vào. Đối tượng bất ngờ cầm búa đập vào tủ kính và lấy đi khoảng 8 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng gần 3 lượng. Gây án xong, đối tượng lao ra đường và lên xe máy đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã triệu tập 4 nam thanh niên trong vụ hành hung một người trên đường 904, phường Hiệp Phú lên làm việc. Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 12/12, khi đang điều khiển xe máy trên đường 904 ở phường Hiệp Phú, anh A. (SN 2004, quê Bình Định) bị 4 thanh niên đi 2 xe máy ép sát, chặn lại rồi đánh gây thương tích. Hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy 4 người đi trên 2 xe máy trên đường 904 ép một thanh niên chạy xe máy. Khi nạn nhân ngã xuống đường, 4 người này lao vào liên tục đánh, đạp vào mặt.