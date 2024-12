Chồng bị khởi tố, tạm giam vì đập hỏng điện thoại của vợ

TPO - Lê Văn Tuấn trong lúc mâu thuẫn sinh hoạt vợ chồng đã đập và làm hỏng chiếc điện thoại trị giá khoảng 8 triệu của vợ. Trước đó, Tuấn từng bị xử phạt hành chính vì đánh đập thành viên trong gia đình và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 19/12, cơ quan Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn ( 40 tuổi, trú thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô) về tội danh Hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 19/11, Công an huyện Cô Tô nhận được tin tố giác của bà Nguyễn Thị Tuyến (40 tuổi, vợ ông Tuấn) tố giác chồng về việc ông Tuấn bẻ, ném làm hỏng hoàn toàn chiếc điện thoại của bà, trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi của mình do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng với bà Tuyến. Sau đó, công an đã ra lệnh bắt tạm giam bị can và tiến hành các hoạt động điều tra.

Theo Công an, Tuấn từng bị UBND huyện Cô Tô ra quyết định xử phạt hành chính về hai hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình và cố ý làm hư hỏng tài sản.