Mang vỏ chai bia chặn đường đánh người, 6 đối tượng bị khởi tố

TPO - Từ xích mích, xúc phạm, thách thức nhau trên mạng xã hội, một nhóm thanh thiếu niên tại Huế điều khiển xe gắn máy ra Quốc lộ 1 mang theo vỏ bia để giải quyết mâu thuẫn, sau đó chặn đánh 4 thanh niên đi trên đường, khiến một nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Sáng 17/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm 6 đối tượng bị khởi tố gồm Trần Hữu Nhật Huy (SN 2004), Huỳnh Ngọc Đức (SN 2005), Phan Huỳnh Gia Kiệt (SN 2008), Hoàng Minh Đức (SN 2006), Nguyễn Văn Hợp (SN 2006) và Lê Văn Hiếu Trung (SN 2003, cùng trú tại TP. Huế).

Trước đó, do nảy sinh từ xích mích, thách thức, lời qua tiếng lại với nhóm thanh thiếu niên ở địa bàn thị xã Hương Thủy (thường gọi là nhóm G1) trên mạng xã hội, nhóm của Trần Hữu Nhật Huy cùng một số bạn bè điều khiển 4 xe máy mang theo nhiều vỏ chai bia lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Hương Thủy để tìm nhóm G1 giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến đoạn cầu Vực tuyến Quốc lộ 1 (thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy), nhóm của Trần Hữu Nhật Huy phát hiện 4 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy gồm Phan Quốc Bảo (SN 2007), Lê Trần Hoàng Long (SN 2008), Nguyễn Quang Trung (SN 2007), Lê Nhật Pháp (SN 2009, cùng trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy). Cho rằng đây là những thành viên thuộc nhóm G1, nên nhóm của Trần Hữu Nhật Huy sử dụng vỏ chai bia chặn đánh, ném vào nhóm 4 thanh niên Hương Thủy.

Hậu quả, Phan Quốc Bảo bị chấn thương sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng, lún sọ đỉnh trái, tỷ lệ tổn thương qua giám định là 22%.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Nhật Huy, Huỳnh Ngọc Đức, Hoàng Minh Đức trong thời hạn 3 tháng; bắt bị can để tạm giam đối với Phan Huỳnh Gia Kiệt trong thời hạn 2 tháng; cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Văn Hợp và Lê Văn Hiếu Trung.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thuỷ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xem xét xử lý các đối tượng còn lại.