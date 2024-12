Chủ tiệm tạp hóa ở TPHCM bị đánh tới tấp vì không bán dao lúc rạng sáng

TPO - Từ chối bán dao cho người đàn ông lúc rạng sáng, chủ tiệm tạp hóa ở quận Tân Phú (TPHCM) bị người này đánh tới tấp, gây choáng váng.

Ngày 19/12, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang lập hồ sơ, điều tra vụ chủ tiệm tạp hóa bị khách đến mua hàng hóa rồi hành hung vì không bán dao.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 16/12, hai người đàn ông đến tiệm tạp hóa trên đường Kênh Tân Hóa (phường Phú Trung, quận Tân Phú) của chị N.T.M.C (39 tuổi, quê Ninh Thuận) mua thuốc lá và một con dao Thái Lan để gọt trái cây.

Tuy nhiên, chị C. chỉ bán thuốc lá và nói không bán dao. Thấy vậy, một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn đe dọa, xông vào hành hung chủ tiệm tạp hóa rồi rời đi. Khi nghe thấy chị C. gọi điện thoại trình báo công an, người này quay trở lại và tiếp tục dùng tay đấm liên tục vào nạn nhân.

Chia sẻ với phóng viên, chị C. cho biết, người đàn ông trên rất hung hãn và vụ việc xảy ra lúc sáng sớm, đường ít người qua lại nên không có ai can ngăn.

Trong sáng nay (19/12), chị C. đến bệnh viện thăm khám cho bị choáng váng sau khi bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.