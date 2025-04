Người đàn ông 49 tuổi tử vong sau cuộc ẩu đả giữa đường ở TPHCM

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở quận Bình Tân (TPHCM) nghi do va chạm giao thông trên đường.

Ngày 8/4, Công an phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông bị đâm chết nghi do mâu thuẫn giao thông.

Thông tin ban đầu, tối 7/4, người dân nghe tiếng cự cãi của 2 người đàn ông đi xe máy trên đường Lộ Tẻ, đoạn thuộc địa bàn phường Tân Tạo A nên chạy ra kiểm tra và phát hiện cả hai người này lao vào ẩu đả, sau đó một người ngã gục xuống đường.

Thấy đối phương gục ngã, người đàn ông còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận thông tin, lực lượng y tế kịp thời có mặt sơ cứu cấp nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngay trong đêm, Công an phường Tân Tạo A nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Một số nhân chứng cho hay, vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn sau khi va chạm giao thông. Nạn nhân tử vong khoảng 49 tuổi, đi xe máy hiệu Vespa.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.