Bản tin Hình sự: Nam sinh bị kéo vào nhà vệ sinh đánh bất tỉnh

TPO - TIN NÓNG ngày 18/12: Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng chiêu lừa bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ; Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng tại nhà; Chi tiết vụ án liên quan Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị...

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, Huế) phát hiện Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú tại phường Vĩ Dạ, TP. Huế) tổ chức cho 5 người đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng Internet, với tổng số tiền cá cược hơn 81,7 triệu đồng. Ngọc thuê nhà, trang bị 3 dàn máy tính để bàn, kết nối mạng internet dùng vào mục đích đánh bạc. Từ ngày 8/9 - 26/10, Ngọc tổ chức đánh bạc cho các con bạc với số tiền là hơn 1,1 triệu USD.

Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ. Tháng 2/2023, Trần Văn Hùng và vợ lập trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5-3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%... Sau khi khách hàng đồng ý chốt đơn, các đối tượng sẽ gửi cho khách hàng các đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp điện thoại iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng.

Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, đã có báo cáo kết quả điều tra, xác minh ban đầu vụ việc học sinh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc (TP.Kon Tum) đánh nhau. Theo đó, giữa em T. và L.N.B.N, Đ.N.H.N xảy ra mâu thuẫn về việc mượn tiền trước đó. Sau đó, nhóm 4 học sinh đã dùng tay giật tóc, tát vào mặt, đạp vào bụng của T. Quá trình này, Đ.H.N là người đứng ngoài dùng điện thoại và quay clip lại. Khi đánh xong, nhóm học sinh này bỏ về, còn T. bị chảy máu mũi, chảy máu tai bên trái, hai vết xước nhỏ ở đùi trái gây chảy máu.

Liên quan đến vụ Tổng biên tập Tạp chí môi trường và Đô thị Việt Nam cùng đồng phạm bị bắt, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, từ năm 2018 đến 2024, Tạp chí này đã ký kết gần 3.200 hợp đồng tài trợ và quảng cáo với các tổ chức, doanh nghiệp, tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng.

Cụ thể, các hợp đồng nêu trên bao gồm quảng cáo, tài trợ chương trình “Cây chổi vàng,” cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi về môi trường tương lai” và tổ chức sự kiện.

Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) phối hợp với Công an xã Phan Rí Thành bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ khi bị phát hiện. Trong quá trình tuần tra vũ trang kết hợp nghiệp vụ, Công an xã Phan Rí Thành phát hiện tại nhà trọ của Lê Ngọc Trường (36 tuổi, trú tại thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành) có một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai phương án khống chế và bắt giữ. Tuy nhiên, các đối tượng đã dùng súng bắn chống trả và cố thủ bên trong căn nhà.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Phạm Tiến Thành (SN 1985, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong khi tham gia giao thông, do bức xúc việc anh Lương Văn B. (SN 1994, quê tỉnh Đắk Nông) lái xe tải vượt và bấm còi xe nên Phạm Tiến Thành đã có hành vi dừng và chặn xe ô tô bán tải giữa đường. Sau đó, Thành dùng hung khí (gậy bằng kim loại và bình xịt), đe dọa tấn công và có lời nói thô tục xúc phạm đối với anh B. gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (phường Phước Bình, TP Thủ Đức) tiếp tục xác minh, xử lý nhóm học sinh đã đánh hội đồng một nam sinh viên của nhà trường, dẫn đến phải nhập viện điều trị. Trước đó, em K. (15 tuổi), học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, bị một nam sinh lớp 11 và một nhóm khoảng 10 người, kéo vào nhà vệ sinh của trường đấm, đá túi bụi vào đầu, ngực, bụng... Em K. chỉ được giải cứu khi một giáo viên đi ngang qua phát hiện. Lúc này, nhóm trên rời đi. Em K bị ngất xỉu, trên mặt có nhiều vết bầm. Khi em K tỉnh lại và ra về thì tiếp tục bị nhóm này chặn lại đe dọa nếu báo phụ huynh, công an thì sẽ tiếp tục bị trả thù.