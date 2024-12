Tụ tập sử dụng ma túy, dùng súng chống trả khi công an truy quét

TPO - Đối tượng Lê Ngọc Trường cùng một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ. Khi công an truy bắt, các đối tượng đã dùng súng hơi loại bắn đạn chì để chống trả.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với Công an xã Phan Rí Thành vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ khi bị phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 ngày 16/12, trong quá trình tuần tra vũ trang kết hợp nghiệp vụ, Công an xã Phan Rí Thành phát hiện tại nhà trọ của Lê Ngọc Trường (36 tuổi, trú tại thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành) có một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai phương án khống chế và bắt giữ. Tuy nhiên, các đối tượng đã dùng súng bắn chống trả và cố thủ bên trong căn nhà. Trước tình hình phức tạp, Công an xã Phan Rí Thành báo cáo lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình để huy động thêm lực lượng, phương tiện, vũ khí và công cụ hỗ trợ đến hiện trường.

Với tinh thần dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm và quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì vận động, đấu tranh với các đối tượng. Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng đã tự nguyện giao nộp vũ khí.

Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn (đã tháo rời), 1 hộp tiếp đạn súng ngắn bên trong không có đạn (loại K59), 3 vỏ đạn, 1 viên đạn cối 60 ly, 1 xe máy không có biển kiểm soát.

Bước đầu xác định, Lê Ngọc Trường là kẻ đã dùng súng hơi loại bắn đạn chì để chống trả lực lượng công an. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bắc Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để biểu dương tinh thần dũng cảm, không khoan nhượng với tội phạm, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tặng giấy khen đột xuất cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục quyết tâm, đoàn kết nổ lực trong đợt cao điểm, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong thời gian đến.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, giai đoạn cuối năm, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dự đoán sẽ diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn tinh vi … Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận kêu gọi người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm kiềm chế và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.