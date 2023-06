Đối tượng vận chuyển ma túy dùng dao chống trả công an

TPO - Khi đang vận chuyển 5kg ma túy từ biên giới về Việt Nam tiêu thụ, Mười đã bị công an bắt quả tang. Khi bị công an vây bắt, đối tượng Mười dùng dao nhọn chống trả lực lượng Công an đồng thời phi tang tang vật nhưng bất thành.

Ngày 30/6, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Phúc Sơn bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy dạng đá.

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn phát hiện đối tượng Hà Văn Mười (SN 1986, trú tại xã Phúc sơn, huyện Anh Sơn) có biểu hiện nghi vấn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua biên giới tỉnh Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Đây là đối tượng từng nghiện ma túy, hoạt động rất tinh vi, manh động, luôn thủ sẵn hung khí để chống trả lực lượng Công an nếu bị vây bắt.

Ngày 28/6, xác định Mười đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ biên giới về Việt Nam tiêu thụ tại khu vực rừng núi thuộc xã Phúc Sơn, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Mười.

Quá trình bắt giữ, đối tượng Mười dùng dao nhọn chống trả lực lượng Công an đồng thời phi tang tang vật. Nhưng với sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, công an đã bắt giữ thành công Hà Văn Mười đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quá trình bắt giữ đối tượng Mười, công an thu giữ 5kg ma túy dạng đá, 1 con dao mẹo, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Tại cơ quan Công an, Hà Văn Mười đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ Hà Văn Mười và đấu tranh mở rộng.