Bản tin Hình sự: Chém tử vong bạn nhậu vì bị đuổi về

TPO - TIN NÓNG ngày 17/12: Công an Hà Nội tìm kiếm cô gái 'mất tích' gần 1 tháng; Tuyên án nam sinh đánh bạn dẫn tới chết não, tử vong; Can ngăn cặp đôi xô xát, một người đàn ông bị đâm tử vong...

Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang xác minh, giải quyết tin báo của gia đình chị Đinh Thị Minh (SN 1998, thường trú tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), hiện trú tại ngách 475/33 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, về việc chị Minh có dấu hiệu mất tích. Theo đơn trình báo, gia đình cho biết chị Minh trước đây thuê trọ tại ngách 475/33 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ ngày 19/11/2024, gia đình đã không liên lạc được với chị. Khi gia đình tìm đến phòng trọ chị Minh đã chuyển đi và người quen, bạn bè không biết chị đang ở đâu.

Sau gần một ngày xét xử, chiều 17/12, TAND quận Long Biên (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Trương Văn Minh (16 tuổi) mức án 4 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo tòa sơ thẩm, mức án như trên đã đủ để "răn đe, giáo dục" với bị cáo và gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 1 tỷ đồng. Khi tuyên án, HĐXX đánh giá xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi chơi thể thao cùng sự bồng bột, hiếu thắng, thiếu suy nghĩ khi muốn bênh em, Minh đã gây án. Sau khi phạm tội, bị cáo ăn năn, hối cải. Theo tòa sơ thẩm, án như trên đã đủ để "răn đe, giáo dục" với bị cáo.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”. Bước đầu, CQĐT đã triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan. Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng. Chúng thường tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Anh Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đã tới trụ sở Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) để làm việc liên quan vụ một tài xế xe tải bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận. Anh Hoàng Anh thừa nhận chính là người đã hành hung tài xế xe tải như clip chia sẻ trên mạng xã hội. Theo anh Anh, trước đó, xe của anh đi tới gần dốc Tà Bế thì có chiếc xe tải chạy qua mặt ép xe. Người bạn Hoàng Anh lái xe ô tô bán tải thắng gấp để tránh, dẫn tới Hoàng Anh ngồi phía sau bị văng lên phía ghế trên. Do bị đau lại có men rượu trong người nên khi tới đèn xanh đèn đỏ cả hai xe dừng lại, anh đã leo lên xe tải đánh tài xế cho hả giận.

Công an thị xã Hương Thủy (TT-Huế) khởi tố 6 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích. Do xích mích, thách thức, lời qua tiếng lại với nhóm thanh thiếu niên ở địa bàn thị xã Hương Thủy (nhóm G1) trên mạng xã hội, nhóm của Trần Hữu Nhật Huy cùng một số bạn bè đi 4 xe máy mang theo nhiều vỏ chai bia lưu thông trên tuyến QL1 qua địa bàn Hương Thủy để tìm nhóm G1 giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện 4 thanh niên đi xe máy, cho rằng đây là những thành viên thuộc nhóm G1, nên nhóm của Huy sử dụng vỏ chai bia chặn đánh, ném. Hậu quả, làm 1 người chấn thương sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng, lún sọ đỉnh trái, tỷ lệ tổn thương qua giám định là 22%.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Trần Quang Thạnh (39 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Cho rằng chị Nhung (37 tuổi) không chung thủy nên Thạnh bị người phụ nữ tát 2 cái vào mặt. Bức tức, Thạnh kéo chị Nhung ngã xuống nền nhà, dùng dao đe dọa đâm, sợ quá chị Nhung kêu cứu. Phát hiện sự việc, anh Luận (43 tuổi) chạy tới can ngăn thì bị Thạnh dùng dao đâm 1 nhát vào bụng. Đến 17h cùng ngày, anh Luận kêu đau nên Thạnh gọi điện thoại cho chị Nhung đến đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tri (SN 1992, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Tri đến nhà ông L.V.T. (SN 1972, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để uống rượu. Đến rạng sáng 11/12, do ông L.V.T đuổi Tri về nên hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Tri lấy dao chém liên tiếp vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tri rời khỏi hiện trường.