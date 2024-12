Người xông vào cabin đánh tới tấp tài xế xe tải đã tới công an trình diện

TPO - Tại cơ quan công an, người đàn ông có hành vi đánh đập một tài xế lái xe tải giữa đường khai rằng, do trong người có men rượu đã không kiềm chế được khi đối phương “vượt ẩu”.

Ngày 17/12, anh Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đã tới trụ sở Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) để làm việc liên quan vụ một tài xế xe tải bị đánh giữa đường gây xôn xao dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, Bùi Văn Hoàng Anh thừa nhận, mình chính là người đã hành hung tài xế xe tải như clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Người đàn ông trình bày: khoảng 16 giờ chiều 15/12, anh cùng bạn đi ô tô bán tải từ Bình Dương lên thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) để xem câu cá. Khi xe đi tới gần dốc Tà Bế thì có chiếc xe tải chạy qua mặt ép xe. Lúc bấy giờ, người bạn Hoàng Anh lái xe ô tô bán tải thắng gấp để tránh, dẫn tới Hoàng Anh ngồi phía sau bị văng lên phía ghế trên.

Hoàng Anh giải thích thêm, do văng trong xe bị đau lại có men rượu trong người nên khi tới đèn xanh đèn đỏ cả hai xe dừng lại, anh đã leo lên xe tải đánh tài xế cho hả giận. “Sau khi tỉnh rượu tôi thấy mình sai, hành động của tôi đã gây rối trật tự công cộng, tôi mong gặp anh tài xế xe tải để xin lỗi với hành vi của mình, bây giờ tôi rất hối hận"- Hoàng Anh nói.

Trước đó chiều 16/12, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, trưởng công an các địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung clip ghi lại cảnh nam tài xế xe tải bị đánh dã man, khi đang lưu thông trên đường theo phản ánh của báo chí, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 18/12.

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, ngày 16/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ô tô bán tải đấm liên tiếp vào vùng đầu của tài xế xe tải giữa đường. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút và gây bức xúc trên cộng đồng mạng. Nhiều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi ứng xử thiếu văn minh khi tham gia giao thông. Vụ việc xảy ra vào 16h ngày 15/12 trên tuyến đường ĐT.741 đoạn thuộc địa phận thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Anh N.V.C. cho biết, chiều 15/12, anh lái xe tải chở hàng và hai mẹ con khách nữ ngồi cùng lưu thông trên tuyến đường trên, thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô bán tải vượt lên chặn trước đầu xe. Tài xế ô tô bán tải lao vào tận xe tải đánh lái xe vì “mày vượt láo”. Sau đó, đối tượng nghênh ngang lên xe rời đi.