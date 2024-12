Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng chiêu lừa bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ

TPO - Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ.