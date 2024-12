Truy vết dòng tiền, bắt đối tượng trong tổ chức lừa đảo chuyên giả danh công an

TPO - Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú phường An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để tiếp tục điều tra.