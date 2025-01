Hà Nam: Bắt nhóm chuyên trộm cắp đồ thờ tự ở đình, chùa

TPO - Từ đầu tháng 1/2025 đến ngày 23/1, nhóm tội phạm do Nguyễn Hùng Trang cầm đầu đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa. Số tài sản nhóm này đã trộm cắp gồm hộp đựng sắc phong, tòa cửu long, mũ, ngai, bài vị, bệ kiệu... trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, các lực lượng của đơn vị vừa phối hợp triệt phá nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các đình, chùa trên địa bàn và một số tỉnh, thành phố lân cận.

Cụ thể, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Nam) phối hợp Công an thị xã Duy Tiên và thị xã Kim Bảng làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Nhóm tội phạm này do đối tượng Nguyễn Hùng Trang (SN năm 1984, trú tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định) cầm đầu.

Qua điều tra xác minh, từ đầu tháng 1/2025 đến ngày 23/1, nhóm của Trang đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, chùa trên địa bàn thị xã Kim Bảng, thị xã Duy Tiên và huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Số đồ vật nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp được gồm: hộp đựng sắc phong, tòa cửu long, mũ, ngai, bài vị, bệ kiệu, bát bửu, điện thoại di động và số tiền 370.000 đồng công đức của các cơ sở đình, chùa.

Toàn bộ số đồ vật trộm cắp có tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng, đã được Trang liên hệ và bán cho Dương Bá Thi (SN 1969, trú tại tổ 2, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, Nam Định). Số tiền bán được Trang chia cho đồng bọn và tiêu dùng cá nhân.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đây là vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng tỉnh triệt phá.

Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, tâm lý chủ quan, xem nhẹ công tác quản lý, bảo vệ tài sản là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất tài sản, đặc biệt là các di vật, cổ vật có giá trị tại nhiều đình, chùa. Một phần cũng bởi quan niệm, những đồ thờ cúng tại đình, đền, chùa mang giá trị tâm linh, sẽ không ai dám lấy, do đó đã tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.